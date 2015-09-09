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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Сызрань-2003 - Лада-Тольятти
Сызрань-2003 - Лада-Тольятти: обзор матча 09 сентября 2015
Сызрань-2003
09.09.2015, среда, 18:00
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 9 тур
0 : 0
Завершен
Лада-Тольятти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сызрань-2003 - Лада-Тольятти
90'
+1
Желтая карточка
Д. Хуторсков
90'
+1
Желтая карточка
А. Федоров
90'
Замена
П. Печенкин
️️️️
С. Вахтеев
90'
Замена
И. Зайцев
️️️️
А. Аксьоненко
80'
Замена
И. Иванченко
️️️️
П. Султанов
Замена
П. Евсеев
️️️️
С. Цыганов
77'
Замена
Е. Яцкий
️️️️
В. Пьянченко
72'
Замена
С. Дзодзиев
️️️️
М. Жестков
69'
Замена
Р. Терехин
️️️️
В. Березун
60'
59'
Желтая карточка
П. Султанов
Замена
Р. Алмаев
️️️️
А. Ивашин
58'
46'
Замена
В. Павлов
️️️️
П. Хартияди
46'
Замена
Р. Махмутов
️️️️
А. Герюгов
Желтая карточка
В. Пьянченко
26'
Пенальти не реализован!
В. Березун
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сызрань-2003
31
Сергей Барсуков
ВР
21
Сергей Еремеев
ЦЗ
2
Сергей Никулов
ЦЗ
63
Игорь Рыжков
ЦЗ
25
Дмитрий Лавлинский
ЦЗ
7
Василий Пьянченко
ОП
11
Василий Березун
ЦП
14
Александр Ивашин
ЦП
17
Сергей Симонов
ЦП
71
Максим Жестков
ПП
9
Сергей Цыганов
ЦФ
Лада-Тольятти
31
Алексей Федоров
ВР
37
Александр Монов
ЦЗ
2
Даниил Хуторсков
ЦЗ
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
19
Алексей Чуравцев
ЦЗ
21
Антон Бочаров
ПЗ
7
Азнаур Герюгов
ОП
24
Панайот Хартияди
ЦП
17
Артем Аксьоненко
ЦП
17
Павел Султанов
ЦП
14
Сергей Вахтеев
ЦФ
Сызрань-2003
1
Олег Баклов
ВР
5
Павел Евсеев
ЦЗ
24
Антонио Морейес
ЦЗ
77
Евгений Яцкий
ЦП
24
Роман Терехин
ЦП
10
Рустем Алмаев
ЦП
30
Сергей Дзодзиев
ЦФ
Лада-Тольятти
13
Сергей Волков
ВР
13
Валерий Павлов
ЦП
50
Иван Зайцев
ЦП
22
Павел Печенкин
ЦП
17
Иван Иванченко
ЦП
23
Руслан Махмутов
АП
23
Владислав Кратнов
ЦФ
4-1-4-1
31
Барсуков
21
Еремеев
63
Рыжков
25
Лавлинский
2
Никулов
7
Пьянченко
11
Березун
14
Ивашин
17
Симонов
71
Жестков
9
Цыганов
3-3-3-1
31
Федоров
2
Хуторсков
88
Обивалин
19
Чуравцев
21
Бочаров
7
Герюгов
37
Монов
24
Хартияди
17
Аксьоненко
17
Султанов
14
Вахтеев
71
Жестков
30
Дзодзиев
30
Дзодзиев
71
Жестков
7
Пьянченко
77
Яцкий
77
Яцкий
7
Пьянченко
11
Березун
24
Терехин
24
Терехин
11
Березун
9
Цыганов
5
Евсеев
5
Евсеев
9
Цыганов
14
Ивашин
10
Алмаев
10
Алмаев
14
Ивашин
7
Герюгов
23
Махмутов
23
Махмутов
7
Герюгов
24
Хартияди
13
Павлов
13
Павлов
24
Хартияди
17
Аксьоненко
50
Зайцев
50
Зайцев
17
Аксьоненко
14
Вахтеев
22
Печенкин
22
Печенкин
14
Вахтеев
17
Султанов
17
Иванченко
17
Иванченко
17
Султанов
Остались в запасе
Сызрань-2003
Лада-Тольятти
24
Антонио Морейес
ЦЗ
1
Олег Баклов
ВР
23
Владислав Кратнов
ЦФ
13
Сергей Волков
ВР
Остались в запасе
24
Антонио Морейес
ЦЗ
1
Олег Баклов
ВР
Остались в запасе
23
Владислав Кратнов
ЦФ
13
Сергей Волков
ВР
Статистика матча Сызрань-2003 - Лада-Тольятти
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сызрань-2003
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 27 тур
Звезда
5 : 1
04.06.2019
Сызрань-2003
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 26 тур
Сызрань-2003
2 : 1
29.05.2019
Волга
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 25 тур
КАМАЗ
1 : 3
23.05.2019
Сызрань-2003
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 24 тур
Сызрань-2003
0 : 2
16.05.2019
Нефтехимик
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 22 тур
Сызрань-2003
1 : 0
05.05.2019
Волга
Лада-Тольятти
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 26 тур
Крылья Советов-2
1 : 2
19.10.2024
Лада-Тольятти
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 25 тур
Лада-Тольятти
1 : 2
12.10.2024
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 24 тур
Пари НН-2
3 : 1
05.10.2024
Лада-Тольятти
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 23 тур
Лада-Тольятти
1 : 0
28.09.2024
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 22 тур
Носта
2 : 0
21.09.2024
Лада-Тольятти
Информация о матче
Главный судья:
Александр Борисов
(Самара)
Стадион:
Спортивный комплекс "Кристалл"
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