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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Челябинск - Сызрань-2003
Челябинск - Сызрань-2003: обзор матча 14 октября 2015
Челябинск
14.10.2015, среда, 14:00
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 15 тур
3 : 0
Завершен
Сызрань-2003
12'
А. Морейес (АГ)
64'
В. Стешин
90'
С. Горелов (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челябинск - Сызрань-2003
Замена
В. Федосюк
️️️️
Д. Урывков
90'
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
С. Горелов
90'
Замена
Д. Чурилин
️️️️
Н. Зырянов
89'
Замена
В. Дубровский
️️️️
К. Холодов
86'
Замена
Т. Снджоян
️️️️
Н. Печенкин
83'
Замена
А. Брызгалов
️️️️
В. Стешин
78'
77'
Замена
Е. Яцкий
️️️️
С. Симонов
71'
Замена
Д. Лавлинский
️️️️
А. Морейес
68'
Замена
С. Дзодзиев
️️️️
С. Цыганов
65'
Замена
Д. Маскаев
️️️️
С. Еремеев
ГОЛ! 2:0!
В. Стешин
64'
50'
Замена
Р. Алмаев
️️️️
А. Ивашин
Желтая карточка
А. Леоненков
45'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
А. Морейес
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челябинск
16
Сергей Глазков
ВР
12
Виталий Коркин
ЦЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
14
Вадим Сергиенко
ЦЗ
15
Александр Леоненков
ЦЗ
25
Артем Гафнер
ЦЗ
4
Марат Быстров
ЦЗ
8
Кирилл Холодов
ЦП
17
Вячеслав Стешин
ЦП
22
Денис Урывков
ЦФ
9
Никита Зырянов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Лазарев
Сызрань-2003
1
Олег Баклов
ВР
63
Игорь Рыжков
ЦЗ
24
Антонио Морейес
ЦЗ
21
Сергей Еремеев
ЦЗ
2
Сергей Никулов
ЦЗ
2
Сергей Горелов
ЦЗ
7
Василий Пьянченко
ОП
24
Роман Терехин
ЦП
14
Александр Ивашин
ЦП
17
Сергей Симонов
ЦП
9
Сергей Цыганов
ЦФ
Челябинск
72
Олег Новиков
ВР
33
Валерий Федосюк
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
97
Владислав Дубровский
ОП
10
Титал Снджоян
ЦП
21
Дмитрий Чурилин
ЦП
20
Алексей Брызгалов
ЦП
Сызрань-2003
31
Сергей Барсуков
ВР
25
Дмитрий Лавлинский
ЦЗ
5
Павел Евсеев
ЦЗ
77
Евгений Яцкий
ЦП
10
Рустем Алмаев
ЦП
12
Дмитрий Маскаев
ЦП
30
Сергей Дзодзиев
ЦФ
3-2-2-2
16
Глазков
15
Леоненков
25
Гафнер
4
Быстров
14
Сергиенко
6
Печенкин
8
Холодов
17
Стешин
9
Зырянов
22
Урывков
3-3-3-1
1
Баклов
21
Еремеев
2
Никулов
2
Горелов
63
Рыжков
7
Пьянченко
24
Морейес
24
Терехин
14
Ивашин
17
Симонов
9
Цыганов
6
Печенкин
10
Снджоян
10
Снджоян
6
Печенкин
9
Зырянов
21
Чурилин
21
Чурилин
9
Зырянов
17
Стешин
20
Брызгалов
20
Брызгалов
17
Стешин
22
Урывков
33
Федосюк
33
Федосюк
22
Урывков
8
Холодов
97
Дубровский
97
Дубровский
8
Холодов
9
Цыганов
30
Дзодзиев
30
Дзодзиев
9
Цыганов
24
Морейес
25
Лавлинский
25
Лавлинский
24
Морейес
17
Симонов
77
Яцкий
77
Яцкий
17
Симонов
14
Ивашин
10
Алмаев
10
Алмаев
14
Ивашин
21
Еремеев
12
Маскаев
12
Маскаев
21
Еремеев
Остались в запасе
Челябинск
Сызрань-2003
26
Руслан Байтуков
ОП
72
Олег Новиков
ВР
Главный тренер
Игорь Лазарев
5
Павел Евсеев
ЦЗ
31
Сергей Барсуков
ВР
Остались в запасе
26
Руслан Байтуков
ОП
72
Олег Новиков
ВР
Остались в запасе
5
Павел Евсеев
ЦЗ
31
Сергей Барсуков
ВР
Главный тренер
Игорь Лазарев
Статистика матча Челябинск - Сызрань-2003
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Челябинск
- : -
23.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Текстильщик
2 : 1
18.10.2026
Челябинск
Россия. Кубок, 1/2 финала
Спартак К
1 : 0
13.10.2026
Челябинск
Сызрань-2003
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 27 тур
Звезда
5 : 1
04.06.2019
Сызрань-2003
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 26 тур
Сызрань-2003
2 : 1
29.05.2019
Волга
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 25 тур
КАМАЗ
1 : 3
23.05.2019
Сызрань-2003
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 24 тур
Сызрань-2003
0 : 2
16.05.2019
Нефтехимик
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 22 тур
Сызрань-2003
1 : 0
05.05.2019
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Васильев
(Ижевск)
Стадион:
Центральный
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