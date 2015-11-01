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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Сызрань-2003 - Динамо Киров
Сызрань-2003 - Динамо Киров: обзор матча 01 ноября 2015
Сызрань-2003
01.11.2015, воскресенье, 16:00
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 18 тур
2 : 0
Завершен
Динамо Киров
55'
Е. Яцкий
60'
Д. Маскаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сызрань-2003 - Динамо Киров
Замена
П. Евсеев
️️️️
Д. Маскаев
87'
86'
Замена
И. Коноплев
️️️️
А. Сморкалов
Замена
Р. Терехин
️️️️
Е. Яцкий
80'
Желтая карточка
А. Ивашин
79'
77'
Замена
С. Венских
️️️️
О. Амелькин
Замена
А. Ивашин
️️️️
В. Пьянченко
68'
67'
Желтая карточка
Д. Замятин
Замена
Р. Алмаев
️️️️
В. Березун
64'
60'
Замена
А. Перминов
️️️️
Е. Коротаев
ГОЛ! 2:0!
Д. Маскаев
60'
ГОЛ! 1:0!
Е. Яцкий
55'
Замена
С. Дзодзиев
️️️️
С. Цыганов
54'
36'
Желтая карточка
М. Федосеев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сызрань-2003
1
Олег Баклов
ВР
25
Дмитрий Лавлинский
ЦЗ
63
Игорь Рыжков
ЦЗ
2
Сергей Никулов
ЦЗ
2
Сергей Горелов
ЦЗ
7
Василий Пьянченко
ОП
11
Василий Березун
ЦП
77
Евгений Яцкий
ЦП
17
Сергей Симонов
ЦП
12
Дмитрий Маскаев
ЦП
9
Сергей Цыганов
ЦФ
Динамо Киров
23
Борис Шогенов
ВР
24
Олег Амелькин
ЦЗ
55
Иван Устинов
ЦЗ
25
Олег Кибизов
ЦЗ
17
Евгений Коротаев
ЦП
34
Андрей Сморкалов
ЦП
23
Данила Корольков
ЦП
7
Максим Федосеев
ЦП
4
Олег Суконщиков
ЦП
7
Денис Замятин
ПВ
19
Юрий Конев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Липатников
Сызрань-2003
31
Сергей Барсуков
ВР
24
Антонио Морейес
ЦЗ
5
Павел Евсеев
ЦЗ
14
Александр Ивашин
ЦП
24
Роман Терехин
ЦП
10
Рустем Алмаев
ЦП
30
Сергей Дзодзиев
ЦФ
Динамо Киров
16
Дмитрий Рябов
ВР
24
Никита Семейщев
ЦЗ
6
Егор Гридин
ЦЗ
31
Илья Коноплев
ЦП
8
Алексей Перминов
ЦП
20
Сергей Венских
ЦФ
4-1-4-1
1
Баклов
25
Лавлинский
2
Никулов
2
Горелов
63
Рыжков
7
Пьянченко
11
Березун
17
Симонов
12
Маскаев
77
Яцкий
9
Цыганов
3-5-1-1
23
Шогенов
24
Амелькин
55
Устинов
25
Кибизов
17
Коротаев
23
Корольков
7
Федосеев
4
Суконщиков
34
Сморкалов
7
Замятин
19
Конев
7
Пьянченко
14
Ивашин
14
Ивашин
7
Пьянченко
12
Маскаев
5
Евсеев
5
Евсеев
12
Маскаев
77
Яцкий
24
Терехин
24
Терехин
77
Яцкий
9
Цыганов
30
Дзодзиев
30
Дзодзиев
9
Цыганов
11
Березун
10
Алмаев
10
Алмаев
11
Березун
34
Сморкалов
31
Коноплев
31
Коноплев
34
Сморкалов
24
Амелькин
20
Венских
20
Венских
24
Амелькин
17
Коротаев
8
Перминов
8
Перминов
17
Коротаев
Остались в запасе
Сызрань-2003
Динамо Киров
24
Антонио Морейес
ЦЗ
31
Сергей Барсуков
ВР
24
Никита Семейщев
ЦЗ
6
Егор Гридин
ЦЗ
16
Дмитрий Рябов
ВР
Главный тренер
Алексей Липатников
Остались в запасе
24
Антонио Морейес
ЦЗ
31
Сергей Барсуков
ВР
Остались в запасе
24
Никита Семейщев
ЦЗ
6
Егор Гридин
ЦЗ
16
Дмитрий Рябов
ВР
Главный тренер
Алексей Липатников
Статистика матча Сызрань-2003 - Динамо Киров
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сызрань-2003
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 27 тур
Звезда
5 : 1
04.06.2019
Сызрань-2003
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 26 тур
Сызрань-2003
2 : 1
29.05.2019
Волга
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 25 тур
КАМАЗ
1 : 3
23.05.2019
Сызрань-2003
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 24 тур
Сызрань-2003
0 : 2
16.05.2019
Нефтехимик
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 22 тур
Сызрань-2003
1 : 0
05.05.2019
Волга
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Динамо Киров
3 : 1
08.11.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Родина-2
1 : 1
31.10.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Динамо Киров
6 : 1
24.10.2026
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Динамо Вл
2 : 3
18.10.2026
Динамо Киров
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Шишкин
(Ижевск)
Стадион:
Спортивный комплекс "Кристалл"
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