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Грегори ван дер Вил
Статистика
Грегори ван дер Вил - статистика
Завершил карьеру
3 февраля 1988 (38), Амстердам
#9 | Защитник
181 см | 75 кг
Нидерланды
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США. МЛС 2018
Италия. Кубок 2017/2018
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Кубок УЕФА 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кальяри
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 21 тур
Кальяри
1 : 2
21.01.2018
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Кальяри
0 : 1
06.01.2018
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Аталанта
1 : 2
30.12.2017
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Кальяри
0 : 1
22.12.2017
Фиорентина
1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Рома
1 : 0
16.12.2017
Кальяри
1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Кальяри
2 : 2
09.12.2017
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Болонья
1 : 1
03.12.2017
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Кальяри
1 : 3
25.11.2017
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
0 : 1
19.11.2017
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Кальяри
2 : 1
05.11.2017
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
2 : 1
29.10.2017
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Кальяри
2 : 1
25.10.2017
Беневенто
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Лацио
3 : 0
22.10.2017
Кальяри
Был в запасе
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