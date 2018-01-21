Статистика по турнирам

США. МЛС 2018 Италия. Кубок 2017/2018 Италия. Серия А 2017/2018 Лига Европы 2016/2017 Лига чемпионов 2016/2017 Турция. Суперлига 2016/2017 Лига чемпионов 2015/2016 Товарищеские матчи. Сборные 2015 Франция. Лига 1 2015/2016 Лига чемпионов 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Суперкубок Франции 2014 Товарищеские матчи 2014 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Франция. Лига 1 2014/2015 Лига чемпионов 2013/2014 Франция. Лига 1 2013/2014 Лига чемпионов 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Чемпионат Европы 2012 Голландия. Эредивизие 2011/2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Голландия. Эредивизие 2010/2011 Лига Европы 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Чемпионат мира 2010 Лига Европы 2009/2010 Чемпионат Голландии 2009/2010 Кубок УЕФА 2008/2009