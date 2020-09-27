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МЛС 2026
Команды
Колорадо
Мигель Анхель Наварро
Статистика
€ 2 млн
Мигель Анхель Наварро - статистика
Колорадо
26 февраля 1999 (27), Маракайбо
#29 | Защитник
175 см
Венесуэла
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 28 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
3 : 2
27.09.2026
Колорадо
1' - 90'
США. МЛС, 27 тур
Колорадо
3 : 3
20.09.2026
Сиэтл
1' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Колорадо
1 : 0
13.09.2026
Монреаль
1' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Остин
1 : 1
10.09.2026
Колорадо
1' - 86'
США. МЛС, 24 тур
Коламбус
3 : 0
06.09.2026
Колорадо
1' - 90'
Статистика по турнирам
США. МЛС 2026
Аргентина. Примера 2025
Кубок Либертадорес 2025
Аргентина. Примера 2024
Кубок Америки 2024
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Товарищеские матчи. Сборные 2023
США. МЛС 2022
Товарищеские матчи. Сборные 2022
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Колорадо
20
2
0
5
1
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 28 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
3 : 2
27.09.2026
Колорадо
1' - 90'
США. МЛС, 27 тур
Колорадо
3 : 3
20.09.2026
Сиэтл
1' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Колорадо
1 : 0
13.09.2026
Монреаль
1' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Остин
1 : 1
10.09.2026
Колорадо
1' - 86'
США. МЛС, 24 тур
Коламбус
3 : 0
06.09.2026
Колорадо
1' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Колорадо
1 : 0
30.08.2026
Реал Солт-Лейк
1' - 90'
90'
США. МЛС, 21 тур
Колорадо
1 : 0
20.08.2026
Лос-Анджелес
1' - 85'
85'
США. МЛС, 19 тур
Колорадо
1 : 0
02.08.2026
Остин
1' - 90'
США. МЛС, 18 тур
Сент-Луис
1 : 0
26.07.2026
Колорадо
17' - 90'
США. МЛС, 15 тур
Колорадо
1 : 2
24.05.2026
Даллас
46' - 90'
70'
США. МЛС, 14 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
17.05.2026
Колорадо
1' - 84'
США. МЛС, 13 тур
Миннесота Юнайтед
0 : 1
14.05.2026
Колорадо
1' - 90'
26'
США. МЛС, 12 тур
Колорадо
0 : 1
10.05.2026
Сент-Луис
1' - 90'
44'
США. МЛС, 11 тур
Динамо Хьюстон
1 : 0
03.05.2026
Колорадо
1' - 81'
США. МЛС, 10 тур
Ванкувер Уайткепс
3 : 1
26.04.2026
Колорадо
1' - 83'
33'
82'
США. МЛС, 9 тур
Лос-Анджелес
0 : 0
23.04.2026
Колорадо
56' - 90'
США. МЛС, 6 тур
Торонто
3 : 2
04.04.2026
Колорадо
1' - 74'
64'
74'
США. МЛС, 5 тур
Канзаc Сити
1 : 4
22.03.2026
Колорадо
1' - 90'
60'
США. МЛС, 4 тур
Нью-Йорк Сити
3 : 1
15.03.2026
Колорадо
82' - 90'
США. МЛС, 3 тур
Колорадо
4 : 1
08.03.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
Был в запасе
США. МЛС, 2 тур
Колорадо
2 : 0
01.03.2026
Портленд
Был в запасе
США. МЛС, 1 тур
Сиэтл
2 : 0
23.02.2026
Колорадо
88' - 90'
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