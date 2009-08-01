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    Артем Бутывский - статистика

    Имя Артем
    Отчество Петрович
    Фамилия Бутывский
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 18 февраля 1990 (33 года)
    Рост 177
    Вес 69
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кр. Советов (мол) 9 0 0 1 0
    Химки (мол) 8 2 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.11.2009 1' -58' Химки (мол) (Химки) 0:0 Томь (мол) (Томск)
    29.10.2009 1' -61' Раменское (Раменское ) 7:0 Химки (мол) (Химки)
    23.10.2009 1' -90' Химки (мол) (Химки) 1:5 Спартак М (мол) (Москва)
    32'
    16.10.2009 1' -90' Рубин (мол) (Казань) 3:1 Химки (мол) (Химки)
    02.10.2009 1' -90' Химки (мол) (Химки) 2:0 Ахмат (мол) (Грозный)
    55'
    17.09.2009 1' -90' Химки (мол) (Химки) 1:3 Спартак Нч (мол) (Нальчик)
    11.09.2009 1' -90' Академия Кубань (Краснодар) 1:2 Химки (мол) (Химки)
    15.08.2009 1' -66' Химки (мол) (Химки) 0:3 Кр. Советов (мол) (Самара)
    08.08.2009 1' -75' Кр. Советов (мол) (Самара) 2:1 Локомотив (мол) (Москва)
    01.08.2009 1' -58' Амкар (мол) (Пермь) 1:1 Кр. Советов (мол) (Самара)
    24.07.2009 90' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 1:0 Раменское (Раменское )
    12.06.2009 1' -65' Ахмат (мол) (Грозный) 1:0 Кр. Советов (мол) (Самара)
    23.05.2009 70' -90' Спартак Нч (мол) (Нальчик) 2:0 Кр. Советов (мол) (Самара)
    04.04.2009 1' -34' Локомотив (мол) (Москва) 2:1 Кр. Советов (мол) (Самара)
    17'
    20.03.2009 1' -68' Кр. Советов (мол) (Самара) 0:1 Амкар (мол) (Пермь)
    14.03.2009 46' -90' Томь (мол) (Томск) 2:0 Кр. Советов (мол) (Самара)
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