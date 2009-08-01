|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кр. Советов (мол)
|9
|0
|0
|1
|0
|Химки (мол)
|8
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.11.2009
|1' -58'
|Химки (мол) (Химки)
|0:0
|Томь (мол) (Томск)
|29.10.2009
|1' -61'
|Раменское (Раменское )
|7:0
|Химки (мол) (Химки)
|23.10.2009
|1' -90'
|Химки (мол) (Химки)
|1:5
|Спартак М (мол) (Москва)
|32'
|16.10.2009
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|3:1
|Химки (мол) (Химки)
|02.10.2009
|1' -90'
|Химки (мол) (Химки)
|2:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|55'
|17.09.2009
|1' -90'
|Химки (мол) (Химки)
|1:3
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|11.09.2009
|1' -90'
|Академия Кубань (Краснодар)
|1:2
|Химки (мол) (Химки)
|15.08.2009
|1' -66'
|Химки (мол) (Химки)
|0:3
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|08.08.2009
|1' -75'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|2:1
|Локомотив (мол) (Москва)
|01.08.2009
|1' -58'
|Амкар (мол) (Пермь)
|1:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|24.07.2009
|90' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:0
|Раменское (Раменское )
|12.06.2009
|1' -65'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|23.05.2009
|70' -90'
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|2:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|04.04.2009
|1' -34'
|Локомотив (мол) (Москва)
|2:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|17'
|20.03.2009
|1' -68'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|0:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|14.03.2009
|46' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|2:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)