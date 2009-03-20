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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кр. Советов (мол) - Амкар (мол)
Кр. Советов (мол) - Амкар (мол): обзор матча 20 марта 2009
Кр. Советов (мол)
20.03.2009, пятница, 15:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 2 тур
0 : 1
Завершен
Амкар (мол)
30'
Д. Дзахов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кр. Советов (мол) - Амкар (мол)
Замена
Е. Сырков
️️️️
В. Гаглоев
Замена
Е. Тюкалов
️️️️
Д. Садиков
Желтая карточка
Д. Пилипчук
Замена
В. Рушницкий
️️️️
Д. Подрезов
Замена
С. Андрианов
️️️️
А. Бутывский
Замена
А. Редя
️️️️
И. Цаллагов
Замена
️️️️
А. Рябокобыленко
Замена
Е. Рудаков
️️️️
М. Билаонов
Замена
И. Цаллагов
️️️️
Е. Песегов
Замена
Д. Пилипчук
️️️️
А. Померко
Вторая желтая
Д. Дзахов
Желтая карточка
Н. Антонов
Желтая карточка
Д. Дзахов
ГОЛ! 0:1!
Д. Дзахов
Замена
Д. Садиков
️️️️
А. Субботин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кр. Советов (мол)
77
Артем Москвин
ВР
43
Дмитрий Костяев
ЛЗ
0
Иван Ткаченко
ЦЗ
2
Никита Антонов
ЦЗ
2
Владимир Друковский
ЦЗ
66
Сергей Политевич
ЦЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
0
Дмитрий Подрезов
ЦП
7
Евгений Песегов
ЦП
0
Артем Бутывский
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
Амкар (мол)
41
Максим Шумайлов
ВР
0
Виктор Лачугин
ЦЗ
2
Алексей Савельев
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
2
Михаил Макагонов
ПЗ
20
Алексей Померко
ОП
10
Мариус Папшис
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
53
Михаил Билаонов
ЦФ
9
Александр Субботин
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Кр. Советов (мол)
1
Давид Юрченко
ВР
2
Андрей Редя
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
0
Виталий Куров
ЦП
12
Евгений Попков
ЦП
25
Сергей Андрианов
ЦП
22
Виталий Рушницкий
ЦФ
Амкар (мол)
0
Евгений Сериков
ВР
88
Евгений Рудаков
ЦЗ
19
Евгений Сырков
ЦЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
7
Евгений Тюкалов
АП
0
Дмитрий Пилипчук
ЦФ
11
Дамир Садиков
ЦФ
3-2-2-2
77
Москвин
2
Друковский
66
Политевич
6
Шустиков
43
Костяев
2
Антонов
0
Подрезов
7
Песегов
77
Салугин
0
Бутывский
4-1-3-2
41
Шумайлов
2
Макагонов
0
Лачугин
2
Савельев
14
Сираков
20
Померко
10
Папшис
71
Дзахов
27
Гаглоев
9
Субботин
53
Билаонов
Цаллагов
2
Редя
2
Редя
Цаллагов
0
Подрезов
22
Рушницкий
22
Рушницкий
0
Подрезов
0
Бутывский
25
Андрианов
25
Андрианов
0
Бутывский
7
Песегов
15
Цаллагов
15
Цаллагов
7
Песегов
20
Померко
0
Пилипчук
0
Пилипчук
20
Померко
53
Билаонов
88
Рудаков
88
Рудаков
53
Билаонов
27
Гаглоев
19
Сырков
19
Сырков
27
Гаглоев
5
Рябокобыленко
5
Рябокобыленко
Садиков
7
Тюкалов
7
Тюкалов
Садиков
9
Субботин
11
Садиков
11
Садиков
9
Субботин
Остались в запасе
Кр. Советов (мол)
Амкар (мол)
0
Виталий Куров
ЦП
12
Евгений Попков
ЦП
1
Давид Юрченко
ВР
0
Евгений Сериков
ВР
Главный тренер
Рустем Хузин
Остались в запасе
0
Виталий Куров
ЦП
12
Евгений Попков
ЦП
1
Давид Юрченко
ВР
Остались в запасе
0
Евгений Сериков
ВР
Главный тренер
Рустем Хузин
Статистика матча Кр. Советов (мол) - Амкар (мол)
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Ильдус Биглов
(Уфа)
Стадион:
Металлург
Новости команд
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Кр. Советов (мол)
Амкар (мол)
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2025.12.10 18:53
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2020.03.18 15:12
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