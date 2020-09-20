Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 750 тыс

Лука Филипп - статистика

Хоффенхайм
28 ноября 2000 (25), Штутгарт
#37 | Вратарь
192 см
Германия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Германия. Бундеслига, 4 тур
Падерборн
3 : 1
20.09.2026
Хоффенхайм
Был в запасе
Лига Европы, 1 тур
ОФИ
2 : 0
17.09.2026
Хоффенхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Хоффенхайм
2 : 1
12.09.2026
Штутгарт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Хоффенхайм
2 : 3
05.09.2026
Боруссия Д
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хоффенхайм
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Хоффенхайм
0 : 4
17.05.2025
Бавария
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Вольфсбург
2 : 2
09.05.2025
Хоффенхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Боруссия М
4 : 4
03.05.2025
Хоффенхайм
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 31 тур
Хоффенхайм
2 : 3
26.04.2025
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Фрайбург
3 : 2
19.04.2025
Хоффенхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Хоффенхайм
2 : 0
12.04.2025
Майнц
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
РБ Лейпциг
3 : 1
05.04.2025
Хоффенхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Хоффенхайм
1 : 1
29.03.2025
Аугсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Санкт-Паули
1 : 0
14.03.2025
Хоффенхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Хоффенхайм
1 : 1
09.03.2025
Хайденхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Бохум
0 : 1
01.03.2025
Хоффенхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Хоффенхайм
1 : 1
23.02.2025
Штутгарт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Вердер
1 : 3
16.02.2025
Хоффенхайм
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Хоффенхайм
0 : 4
08.02.2025
Унион
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Байер
3 : 1
02.02.2025
Хоффенхайм
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Хоффенхайм
2 : 2
26.01.2025
Айнтрахт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Хольштайн
1 : 3
18.01.2025
Хоффенхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Бавария
5 : 0
15.01.2025
Хоффенхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Хоффенхайм
0 : 1
11.01.2025
Вольфсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Хоффенхайм
1 : 2
21.12.2024
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Боруссия Д
1 : 1
15.12.2024
Хоффенхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Хоффенхайм
1 : 1
08.12.2024
Фрайбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Майнц
2 : 0
01.12.2024
Хоффенхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
4 : 3
23.11.2024
РБ Лейпциг
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
0 : 0
10.11.2024
Хоффенхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
0 : 2
02.11.2024
Санкт-Паули
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Хайденхайм
0 : 0
27.10.2024
Хоффенхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 1
19.10.2024
Бохум
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Штутгарт
1 : 1
06.10.2024
Хоффенхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Хоффенхайм
3 : 4
29.09.2024
Вердер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Унион
2 : 1
21.09.2024
Хоффенхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Хоффенхайм
1 : 4
14.09.2024
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Айнтрахт
3 : 1
31.08.2024
Хоффенхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Хоффенхайм
3 : 2
24.08.2024
Хольштайн
Был в запасе
Главные новости
Конец эпохи Роналду, серьезные проблемы «Зенита», Гусев может вернуться в РПЛ и другие новости
01:03
Сестра Роналду репостнула запись, что теперь сборная Португалия вернется к посредственности
00:30
1
ВидеоРоналду больше не сыграет за Португалию
00:10
4
Тренер Португалии прокомментировал конфликт с Роналду
Вчера, 23:32
Мостовой негативно высказался о работе Слуцкого на матче Россия – Иран
Вчера, 22:39
5
Заявление сборной Португалии о бунте Роналду
Вчера, 22:32
2
Головину дали совет насчет трансфера в «Спартак»
Вчера, 22:15
5
Заявление Роналду об отъезде из сборной Португалии
Вчера, 21:54
1
«Краснодар» запросил существенную реформу в Кубке России
Вчера, 21:35
7
Слова тренера Португалии, после которых Роналду обиделся и покинул сборную
Вчера, 21:15
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+