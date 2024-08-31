Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Хоффенхайм
Айнтрахт - Хоффенхайм: обзор матча 31 августа 2024
Айнтрахт
31.08.2024, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
3 : 1
Завершен
Хоффенхайм
24'
У. Экитике
33'
Х. Ларссон
56'
О. Мармуш
54'
А. Крамарич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Айнтрахт - Хоффенхайм
Замена
Н. Коллинс
️️️️
Тута
90'
+4
85'
Замена
Х. Табакович
️️️️
Г. Премель
Замена
А. Кнауфф
️️️️
Н. Нкунку
80'
Замена
Ф. Шаиби
️️️️
О. Мармуш
80'
Замена
Д. Узун
️️️️
М. Гетце
79'
73'
Замена
Я. Брун-Ларсен
️️️️
А. Прасс
72'
Желтая карточка
К. Акпогума
Замена
И. Матанович
️️️️
У. Экитике
65'
64'
Желтая карточка
F. Micheler
59'
Замена
F. Micheler
️️️️
Д. Гайгер
ГОЛ! 3:1!
О. Мармуш
Пас отдал
М. Гетце
56'
54'
ГОЛ! 2:1!
А. Крамарич
Пас отдал
А. Гложек
46'
Замена
М. Бериша
️️️️
М. Бюлтер
46'
Замена
Р. Гранац
️️️️
Т. Дрекслер
ГОЛ! 2:0!
Х. Ларссон
Пас отдал
У. Экитике
33'
ГОЛ! 1:0!
У. Экитике
Пас отдал
О. Мармуш
24'
11'
Желтая карточка
Т. Дрекслер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
(К)
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
3
Тута
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
6
Эйе Скири
ОП
15
Хуго Ларссон
ЦП
27
Марио Гетце
АП
22
Уго Экитике
ПВ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
(К)
ВР
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
21
Тим Дрекслер
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
18
Антон Сташ
ОП
21
Гриша Премель
ЦП
18
Деннис Гайгер
ЦП
10
Адам Гложек
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Айнтрахт
40
Кауа Сантос
ВР
34
Ннамди Коллинс
ЦЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
8
Фарез Шаиби
ЦП
23
Жан Бахоя
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
42
Джан Узун
ЦФ
31
Игор Матанович
ЦФ
Хоффенхайм
37
Лука Филипп
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
2
Робин Гранац
ЦЗ
15
Валентен Жандре
ПЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
18
Диадай Самассеку
ОП
28
Florian Micheler
ЦП
20
Мергим Бериша
ЦФ
9
Харис Табакович
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Трапп
3
Тута
4
Кох
3
Теате
27
Нкунку
6
Скири
5
Кристенсен
15
Ларссон
27
Гетце
22
Экитике
22
Мармуш
3-1-3-1-2
1
Бауманн
3
Кадержабек
21
Дрекслер
25
Акпогума
18
Сташ
21
Премель
18
Гайгер
22
Прасс
30
Бюлтер
27
Крамарич
10
Гложек
3
Тута
34
Коллинс
34
Коллинс
3
Тута
22
Мармуш
8
Шаиби
8
Шаиби
22
Мармуш
27
Нкунку
7
Кнауфф
7
Кнауфф
27
Нкунку
27
Гетце
42
Узун
42
Узун
27
Гетце
22
Экитике
31
Матанович
31
Матанович
22
Экитике
21
Дрекслер
2
Гранац
2
Гранац
21
Дрекслер
18
Гайгер
28
28
18
Гайгер
22
Прасс
7
Брун-Ларсен
7
Брун-Ларсен
22
Прасс
30
Бюлтер
20
Бериша
20
Бериша
30
Бюлтер
21
Премель
9
Табакович
9
Табакович
21
Премель
Остались в запасе
Айнтрахт
Хоффенхайм
40
Кауа Сантос
ВР
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
23
Жан Бахоя
АП
Главный тренер
Дино Топпмеллер
37
Лука Филипп
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
15
Валентен Жандре
ПЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Остались в запасе
40
Кауа Сантос
ВР
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
23
Жан Бахоя
АП
Остались в запасе
37
Лука Филипп
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
15
Валентен Жандре
ПЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Статистика матча Айнтрахт - Хоффенхайм
3
Всего ударов по воротам
18
11
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
1
4
Нарушения
10
10
Офсайды
1
1
Количество передач
468
444
Сейвы
2
4
Точность передач %
85
84
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
13
4
Удары из-за пределов штрафной
5
7
xG (ожидаемые голы)
2.57
0.89
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Кубок, 1/8 финала
Айнтрахт
- : -
02.12.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
2 : 2
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
3 : 1
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Бадштюбнер
(Виндсбах)
Стадион:
Дойче банк Парк
Новости команд
Все
Айнтрахт
Хоффенхайм
Бундеслига: шансы «Хоффенхайма» и «Аугсбурга» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:15
Бундеслига: шансы «Штутгарта» и «Айнтрахта» на победу в матче 11-го тура
27 ноября
«Хоффенхайм» – «Штурм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Хоффенхайма» и «Штурма» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Штутгарта» и «Айнтрахта» на победу в матче 11-го тура
27 ноября
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига: шансы «Хоффенхайма» и «Аугсбурга» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:15
«Хоффенхайм» – «Штурм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Хоффенхайма» и «Штурма» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+