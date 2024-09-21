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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Унион - Хоффенхайм
Унион - Хоффенхайм: обзор матча 21 сентября 2024
Унион
21.09.2024, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
2 : 1
Завершен
Хоффенхайм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
4
Том Роте
ЛЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
8
Рани Хедира
(К)
ОП
19
Яник Хаберер
ЦП
13
Андраш Шафер
ЦП
11
У Ен Чон
ПВ
9
Джордан
ЦФ
17
Бенедикт Холлербах
ЦФ
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
(К)
ВР
21
Тим Дрекслер
ЦЗ
2
Робин Гранац
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
18
Антон Сташ
ОП
8
Том Бишоф
АП
20
Мергим Бериша
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Унион
1
Александер Шволов
ВР
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
6
Алеша Кемлейн
ОП
29
Люка Тусар
ОП
8
Ласло Бенеш
ЦП
21
Тим Скарке
ПВ
24
Роберт Сков
ПВ
11
Йорбе Вертессен
ЦФ
Хоффенхайм
37
Лука Филипп
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
3
Артур Чавес
ЦЗ
15
Валентен Жандре
ПЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
18
Диадай Самассеку
ОП
7
Умут Тохумджу
ЦП
10
Адам Гложек
ЦФ
9
Харис Табакович
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Реннов
4
Роте
7
Фогт
2
Лейте
5
Дехи
8
Хедира
19
Хаберер
13
Шафер
11
Чон
17
Холлербах
9
Джордан
4-1-1-2-2
1
Бауманн
3
Кадержабек
2
Гранац
25
Акпогума
21
Дрекслер
18
Сташ
22
Прасс
8
Бишоф
30
Бюлтер
27
Крамарич
20
Бериша
Остались в запасе
Унион
Хоффенхайм
1
Александер Шволов
ВР
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
6
Алеша Кемлейн
ОП
29
Люка Тусар
ОП
8
Ласло Бенеш
ЦП
21
Тим Скарке
ПВ
24
Роберт Сков
ПВ
11
Йорбе Вертессен
ЦФ
37
Лука Филипп
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
3
Артур Чавес
ЦЗ
15
Валентен Жандре
ПЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
7
Умут Тохумджу
ЦП
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
10
Адам Гложек
ЦФ
9
Харис Табакович
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Остались в запасе
1
Александер Шволов
ВР
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
6
Алеша Кемлейн
ОП
29
Люка Тусар
ОП
8
Ласло Бенеш
ЦП
21
Тим Скарке
ПВ
24
Роберт Сков
ПВ
11
Йорбе Вертессен
ЦФ
Остались в запасе
37
Лука Филипп
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
3
Артур Чавес
ЦЗ
15
Валентен Жандре
ПЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
7
Умут Тохумджу
ЦП
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
10
Адам Гложек
ЦФ
9
Харис Табакович
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Статистика матча Унион - Хоффенхайм
Всего ударов по воротам
12
5
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
5
5
Нарушения
17
18
Офсайды
1
0
Количество передач
452
426
Сейвы
2
1
Точность передач %
81
75
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
6
3
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
1.22
0.35
Матчи команд
Унион
Германия. Бундеслига, 12 тур
Унион
- : -
05.12.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
2 : 1
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
3 : 1
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Маттиас Йелленбек
(Фрайбург-им-Брайсгау)
Стадион:
Ан дер Альтен Ферстерай
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