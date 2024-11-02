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Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Санкт-Паули
Хоффенхайм - Санкт-Паули: обзор матча 02 ноября 2024
Хоффенхайм
02.11.2024, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
0 : 2
Завершен
Санкт-Паули
20'
О. Афолаян
90+3'
A. Albers Nielsen
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хоффенхайм - Санкт-Паули
90'
+3
ГОЛ! 0:2!
A. Albers Nielsen
Пас отдал
Д. Ирвин
88'
Замена
A. Albers Nielsen
️️️️
Й. Эггештайн
88'
Замена
А. Дзвигала
️️️️
М. Салиакас
Замена
Я. Брун-Ларсен
️️️️
В. Жандре
85'
Замена
П. Кадержабек
️️️️
А. Чавес
85'
80'
Замена
Р. Вагнер
️️️️
О. Афолаян
Замена
Д. Юрасек
️️️️
А. Прасс
66'
Замена
М. Бериша
️️️️
М. Бюлтер
66'
64'
Желтая карточка
М. Гилявоги
50'
Замена
Л. Рицка
️️️️
Ф. Треу
Замена
Х. Табакович
️️️️
А. Гложек
46'
20'
ГОЛ! 0:1!
О. Афолаян
Пас отдал
Д. Ирвин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
(К)
ВР
3
Артур Чавес
ЦЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
15
Валентен Жандре
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
27
Флориан Гриллич
ОП
18
Антон Сташ
ОП
8
Том Бишоф
АП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
10
Адам Гложек
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Санкт-Паули
22
Никола Васили
ВР
29
Филипп Треу
ЛЗ
6
Хауке Валь
ЦЗ
2
Манолис Салиакас
ПЗ
11
Карло Бухалфа
ОП
8
Эрик Смит
ЦП
5
Карол Метс
ЦП
36
Джексон Ирвин
(К)
ЦП
21
Оладапо Афолаян
ПВ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
9
Морган Гилявоги
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Хоффенхайм
37
Лука Филипп
ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
21
Тим Дрекслер
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
7
Умут Тохумджу
ЦП
9
Харис Табакович
ЦФ
20
Мергим Бериша
ЦФ
Санкт-Паули
32
Eric Oelschlägel
ВР
21
Ларс Рицка
ЛЗ
4
Давид Немет
ЦЗ
10
Данель Синани
ЦП
14
Erik Ahlstrand
ЦП
18
Роберт Вагнер
ЦП
42
Marwin Schmitz
ЦП
25
Адам Дзвигала
ЦФ
19
Andreas Albers Nielsen
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Бауманн
3
Чавес
34
Н'Соки
15
Жандре
27
Гриллич
18
Сташ
22
Прасс
30
Бюлтер
8
Бишоф
10
Гложек
27
Крамарич
3-1-3-1-2
22
Васили
2
Салиакас
6
Валь
29
Треу
11
Бухалфа
8
Смит
5
Метс
36
Ирвин
21
Афолаян
9
Гилявоги
19
Эггештайн
22
Прасс
39
Юрасек
39
Юрасек
22
Прасс
3
Чавес
3
Кадержабек
3
Кадержабек
3
Чавес
15
Жандре
7
Брун-Ларсен
7
Брун-Ларсен
15
Жандре
10
Гложек
9
Табакович
9
Табакович
10
Гложек
30
Бюлтер
20
Бериша
20
Бериша
30
Бюлтер
29
Треу
21
Рицка
21
Рицка
29
Треу
21
Афолаян
18
Вагнер
18
Вагнер
21
Афолаян
2
Салиакас
25
Дзвигала
25
Дзвигала
2
Салиакас
19
Эггештайн
19
19
19
Эггештайн
Остались в запасе
Хоффенхайм
Санкт-Паули
37
Лука Филипп
ВР
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
21
Тим Дрекслер
ЦЗ
7
Умут Тохумджу
ЦП
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
32
Eric Oelschlägel
ВР
4
Давид Немет
ЦЗ
10
Данель Синани
ЦП
14
Erik Ahlstrand
ЦП
42
Marwin Schmitz
ЦП
Главный тренер
Александер Блессин
Остались в запасе
37
Лука Филипп
ВР
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
21
Тим Дрекслер
ЦЗ
7
Умут Тохумджу
ЦП
Остались в запасе
32
Eric Oelschlägel
ВР
4
Давид Немет
ЦЗ
10
Данель Синани
ЦП
14
Erik Ahlstrand
ЦП
42
Marwin Schmitz
ЦП
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Александер Блессин
Статистика матча Хоффенхайм - Санкт-Паули
1
Всего ударов по воротам
12
7
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
7
2
Нарушения
10
10
Офсайды
2
0
Количество передач
625
304
Сейвы
1
6
Точность передач %
84
72
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
1.16
0.82
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
3 : 1
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Санкт-Паули
- : -
06.12.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Динамо Дрезден
2 : 1
28.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Магдебург
4 : 1
08.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Главный судья:
Саша Штегеманн
(Нидеркассель)
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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