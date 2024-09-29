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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Вердер
Хоффенхайм - Вердер: обзор матча 29 сентября 2024
Хоффенхайм
29.09.2024, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
3 : 4
Завершен
Вердер
5'
М. Бюлтер
8'
М. Бюлтер
12'
А. Гложек
21'
Х. Малатини
26'
Й. Стаге
39'
Й. Стаге
49'
Й. Стаге
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хоффенхайм - Вердер
90'
+4
Желтая карточка
К. Топп
Желтая карточка
Т. Дрекслер
90'
+3
88'
Замена
М. Груль
️️️️
М. Дукщ
Желтая карточка
А. Сташ
78'
76'
Замена
С. Алверу
️️️️
С. Линен
76'
Замена
К. Топп
️️️️
Р. Шмид
76'
Замена
О. Деман
️️️️
Д. Кен
Замена
Я. Брун-Ларсен
️️️️
П. Кадержабек
76'
73'
Желтая карточка
Й. Стаге
Замена
М. Мерстедт
️️️️
М. Бюлтер
69'
58'
Замена
А. Пипер
️️️️
Н. Штарк
49'
ГОЛ! 3:4!
Й. Стаге
Пас отдал
М. Вайзер
Замена
А. Сташ
️️️️
Ф. Гриллич
46'
Замена
В. Жандре
️️️️
А. Прасс
46'
39'
ГОЛ! 3:3!
Й. Стаге
Пас отдал
Ф. Агу
Замена
Т. Дрекслер
️️️️
М. Бериша
27'
26'
ГОЛ! 3:2!
Й. Стаге
Пас отдал
М. Дукщ
22'
Желтая карточка
Д. Кен
21'
ГОЛ! 3:1!
Х. Малатини
Пас отдал
Н. Штарк
Красная карточка
С. Н'Соки
18'
ГОЛ! 3:0!
А. Гложек
12'
Желтая карточка
У. Тохумджу
10'
ГОЛ! 2:0!
М. Бюлтер
Пас отдал
У. Тохумджу
8'
ГОЛ! 1:0!
М. Бюлтер
Пас отдал
М. Бериша
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
(К)
ВР
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
27
Флориан Гриллич
ОП
7
Умут Тохумджу
ЦП
8
Том Бишоф
АП
20
Мергим Бериша
ЦФ
10
Адам Гложек
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
17
Деррик Кен
ЛЗ
6
Хулиан Малатини
ЦЗ
4
Никлас Штарк
(К)
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
14
Сенне Линен
ЦП
6
Йенс Стаге
ЦП
10
Романо Шмид
АП
33
Марвин Дукщ
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Хоффенхайм
37
Лука Филипп
ВР
21
Тим Дрекслер
ЦЗ
3
Артур Чавес
ЦЗ
15
Валентен Жандре
ПЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
18
Антон Сташ
ОП
18
Деннис Гайгер
ЦП
9
Харис Табакович
ЦФ
9
Макс Мерстедт
ЦФ
Вердер
1
Мио Бакхаус
ВР
5
Амос Пипер
ЦЗ
18
Марко Груль
ЛВ
2
Оливье Деман
ЛВ
80
Скелли Алверу
ЦП
8
Исак Хансен-Аароен
АП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
9
Кеке Топп
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Бауманн
25
Акпогума
34
Н'Соки
3
Кадержабек
27
Гриллич
22
Прасс
7
Тохумджу
30
Бюлтер
8
Бишоф
10
Гложек
20
Бериша
3-2-2-1-1
16
Цеттерер
6
Малатини
4
Штарк
5
Юнг
8
Вайзер
17
Кен
14
Линен
6
Стаге
10
Шмид
33
Дукщ
20
Бериша
21
Дрекслер
21
Дрекслер
20
Бериша
22
Прасс
15
Жандре
15
Жандре
22
Прасс
27
Гриллич
18
Сташ
18
Сташ
27
Гриллич
3
Кадержабек
7
Брун-Ларсен
7
Брун-Ларсен
3
Кадержабек
30
Бюлтер
9
Мерстедт
9
Мерстедт
30
Бюлтер
4
Штарк
5
Пипер
5
Пипер
4
Штарк
14
Линен
80
Алверу
80
Алверу
14
Линен
33
Дукщ
18
Груль
18
Груль
33
Дукщ
17
Кен
2
Деман
2
Деман
17
Кен
10
Шмид
9
Топп
9
Топп
10
Шмид
Остались в запасе
Хоффенхайм
Вердер
37
Лука Филипп
ВР
3
Артур Чавес
ЦЗ
18
Деннис Гайгер
ЦП
9
Харис Табакович
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
1
Мио Бакхаус
ВР
8
Исак Хансен-Аароен
АП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
7
Оливер Бурк
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Остались в запасе
37
Лука Филипп
ВР
3
Артур Чавес
ЦЗ
18
Деннис Гайгер
ЦП
9
Харис Табакович
ЦФ
Остались в запасе
1
Мио Бакхаус
ВР
8
Исак Хансен-Аароен
АП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
7
Оливер Бурк
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Оле Вернер
Статистика матча Хоффенхайм - Вердер
3
1
3
Всего ударов по воротам
10
23
Удары в створ
5
10
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
2
6
Нарушения
11
19
Офсайды
1
1
Количество передач
322
588
Сейвы
6
1
Точность передач %
80
90
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
1
10
Удары из пределов штрафной
7
19
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
1.29
2.6
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
3 : 1
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Вердер
Германия. Бундеслига, 12 тур
Айнтрахт
- : -
05.12.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
3 : 3
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Райхель
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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