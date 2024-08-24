Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Хольштайн
Хоффенхайм - Хольштайн: обзор матча 24 августа 2024
Хоффенхайм
24.08.2024, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
3 : 2
Завершен
Хольштайн
6'
А. Крамарич (П)
37'
А. Крамарич
87'
А. Крамарич
63'
А. Бернхардссон
89'
Ш. Мачино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хоффенхайм - Хольштайн
Желтая карточка
М. Мерстедт
90'
+3
Замена
М. Мерстедт
️️️️
А. Крамарич
90'
89'
ГОЛ! 3:2!
Ш. Мачино
Пас отдал
Н. Ремберг
Замена
С. Н'Соки
️️️️
А. Прасс
89'
ГОЛ! 3:1!
А. Крамарич
Пас отдал
Я. Брун-Ларсен
87'
82'
Вторая желтая
А. Келати
82'
Замена
М. Шульц
️️️️
Л. Холтби
81'
Желтая карточка
А. Келати
79'
Замена
Н. Ремберг
️️️️
М. Кнудсен
Замена
Д. Гайгер
️️️️
Ф. Гриллич
69'
Замена
Я. Брун-Ларсен
️️️️
М. Бюлтер
68'
63'
ГОЛ! 2:1!
А. Бернхардссон
Пас отдал
Ф. Порат
Замена
М. Бериша
️️️️
А. Гложек
59'
54'
Замена
Ф. Арп
️️️️
Б. Пихлер
46'
Замена
А. Келати
️️️️
Т. Пухач
46'
Замена
Ф. Порат
️️️️
М. Коменда
ГОЛ! 2:0!
А. Крамарич
Пас отдал
М. Бюлтер
37'
Желтая карточка
А. Гложек
14'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Крамарич
6'
5'
Желтая карточка
Т. Вайнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
(К)
ВР
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
21
Тим Дрекслер
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
18
Антон Сташ
ОП
27
Флориан Гриллич
ОП
21
Гриша Премель
ЦП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
10
Адам Гложек
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Хольштайн
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
8
Тимо Беккер
ЦЗ
4
Патрик Эррас
ОП
5
Марко Ивежич
ЦП
90
Льюис Холтби
(К)
ЦП
4
Магнус Кнудсен
ЦП
1
Тимон Вайнер
ЦФ
11
Бенедикт Пихлер
ЦФ
17
Александер Бернхардссон
ЦФ
18
Шуто Мачино
ЦФ
3
Марко Коменда
ЦФ
Хоффенхайм
37
Лука Филипп
ВР
41
Аттила Салаи
ЦЗ
4
Lars Strobl
ЦЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
18
Деннис Гайгер
ЦП
28
Florian Micheler
ЦП
20
Мергим Бериша
ЦФ
9
Макс Мерстедт
ЦФ
Хольштайн
23
Лассе Розенбом
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
8
Армин Гигович
ЦП
21
Николай Ремберг
ЦП
16
Анду Келати
ЦП
33
Томас Дахне
ЦФ
6
Макс Гешвилль
ЦФ
27
Финн Порат
ЦФ
7
Фиете Арп
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Бауманн
25
Акпогума
21
Дрекслер
3
Кадержабек
18
Сташ
27
Гриллич
22
Прасс
21
Премель
30
Бюлтер
10
Гложек
27
Крамарич
2-1-3-5
8
Беккер
27
Пухач
4
Эррас
5
Ивежич
90
Холтби
4
Кнудсен
1
Вайнер
3
Коменда
18
Мачино
17
Бернхардссон
11
Пихлер
22
Прасс
34
Н'Соки
34
Н'Соки
22
Прасс
27
Гриллич
18
Гайгер
18
Гайгер
27
Гриллич
30
Бюлтер
7
Брун-Ларсен
7
Брун-Ларсен
30
Бюлтер
10
Гложек
20
Бериша
20
Бериша
10
Гложек
27
Крамарич
9
Мерстедт
9
Мерстедт
27
Крамарич
90
Холтби
10
Шульц
10
Шульц
90
Холтби
4
Кнудсен
21
Ремберг
21
Ремберг
4
Кнудсен
27
Пухач
16
Келати
16
Келати
27
Пухач
3
Коменда
27
Порат
27
Порат
3
Коменда
11
Пихлер
7
Арп
7
Арп
11
Пихлер
Остались в запасе
Хоффенхайм
Хольштайн
37
Лука Филипп
ВР
41
Аттила Салаи
ЦЗ
4
Lars Strobl
ЦЗ
28
Florian Micheler
ЦП
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
23
Лассе Розенбом
ЦЗ
8
Армин Гигович
ЦП
33
Томас Дахне
ЦФ
6
Макс Гешвилль
ЦФ
Остались в запасе
37
Лука Филипп
ВР
41
Аттила Салаи
ЦЗ
4
Lars Strobl
ЦЗ
28
Florian Micheler
ЦП
Остались в запасе
23
Лассе Розенбом
ЦЗ
8
Армин Гигович
ЦП
33
Томас Дахне
ЦФ
6
Макс Гешвилль
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Статистика матча Хоффенхайм - Хольштайн
2
1
2
Всего ударов по воротам
21
17
Удары в створ
8
6
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
8
6
Нарушения
8
14
Офсайды
2
1
Количество передач
459
382
Сейвы
4
5
Точность передач %
83
79
Удары мимо ворот
8
7
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
14
11
Удары из-за пределов штрафной
7
6
xG (ожидаемые голы)
3.38
1.57
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
3 : 1
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Хольштайн
Германия. Кубок, 1/8 финала
Хольштайн
- : -
01.12.2026
Кельн
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хольштайн
3 : 0
28.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Штилер
(Оберхаузен)
Стадион:
Рейн-Некар Арена
Новости команд
Все
Хоффенхайм
Хольштайн
Бундеслига: шансы «Хоффенхайма» и «Аугсбурга» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:15
«Хоффенхайм» – «Штурм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Хоффенхайма» и «Штурма» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
Бундеслига: шансы «Хоффенхайма» и «Аугсбурга» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:15
«Хоффенхайм» – «Штурм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Хоффенхайма» и «Штурма» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
Кубок Германии: шансы «Хольштайна» и «Хоффенхайма» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
«Хольштайн» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2026
4 февраля
«Хольштайн» – «Штутгарт»: прогноз и ставки на матч 4 февраля 2026 с коэффициентом 1.7
3 февраля
«Гамбург» – «Хольштайн Киль»: прогноз и ставки на матч 3 декабря 2025 с коэффициентом 1.88
2025.12.02 10:34
«Боруссия Д» – «Хольштайн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2025
2025.05.17 15:20
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+