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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Байер
Хоффенхайм - Байер: обзор матча 14 сентября 2024
Хоффенхайм
14.09.2024, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
1 : 4
Завершен
Байер
37'
М. Бериша
17'
М. Терье
30'
В. Бонифаци
72'
Ф. Вирц (П)
75'
В. Бонифаци
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хоффенхайм - Байер
Желтая карточка
К. Акпогума
90'
+1
Замена
М. Мерстедт
️️️️
М. Бюлтер
87'
Замена
У. Тохумджу
️️️️
А. Крамарич
87'
86'
Замена
Н. Мукиэле
️️️️
П. Хинкапе
86'
Замена
П. Шик
️️️️
В. Бонифаци
80'
Замена
А. Адли
️️️️
М. Терье
80'
Замена
А. Гарсия
️️️️
Р. Андрих
Замена
Т. Бишоф
️️️️
Т. Дрекслер
76'
75'
ГОЛ! 1:4!
В. Бонифаци
Пас отдал
Ж. Фримпонг
72'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Ф. Вирц
Желтая карточка
Д. Гайгер
68'
Замена
Я. Брун-Ларсен
️️️️
М. Бериша
61'
Замена
В. Жандре
️️️️
А. Прасс
61'
57'
Замена
Ж. Фримпонг
️️️️
Н. Телла
51'
Желтая карточка
Р. Андрих
39'
Желтая карточка
М. Терье
ГОЛ! 1:2!
М. Бериша
Пас отдал
А. Крамарич
37'
Желтая карточка
А. Прасс
35'
30'
ГОЛ! 0:2!
В. Бонифаци
Пас отдал
Г. Джака
17'
ГОЛ! 0:1!
М. Терье
Пас отдал
В. Бонифаци
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
(К)
ВР
21
Тим Дрекслер
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
18
Антон Сташ
ОП
27
Флориан Гриллич
ОП
18
Деннис Гайгер
ЦП
20
Мергим Бериша
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Байер
1
Лукаш Градецки
(К)
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
8
Роберт Андрих
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
23
Нейтан Телла
ПВ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Хоффенхайм
37
Лука Филипп
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
2
Робин Гранац
ЦЗ
15
Валентен Жандре
ПЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
7
Умут Тохумджу
ЦП
8
Том Бишоф
АП
9
Харис Табакович
ЦФ
9
Макс Мерстедт
ЦФ
Байер
32
Матей Коварж
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
13
Артур
ПЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
24
Алеш Гарсия
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
21
Амин Адли
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Бауманн
21
Дрекслер
25
Акпогума
3
Кадержабек
18
Сташ
27
Гриллич
22
Прасс
18
Гайгер
30
Бюлтер
27
Крамарич
20
Бериша
4-1-1-3-1
1
Градецки
12
Тапсоба
4
Та
5
Хинкапе
22
Гримальдо
34
Джака
8
Андрих
23
Телла
7
Вирц
11
Терье
22
Бонифаци
22
Прасс
15
Жандре
15
Жандре
22
Прасс
27
Крамарич
7
Тохумджу
7
Тохумджу
27
Крамарич
21
Дрекслер
8
Бишоф
8
Бишоф
21
Дрекслер
20
Бериша
7
Брун-Ларсен
7
Брун-Ларсен
20
Бериша
30
Бюлтер
9
Мерстедт
9
Мерстедт
30
Бюлтер
5
Хинкапе
20
Мукиэле
20
Мукиэле
5
Хинкапе
23
Телла
30
Фримпонг
30
Фримпонг
23
Телла
8
Андрих
24
Гарсия
24
Гарсия
8
Андрих
22
Бонифаци
14
Шик
14
Шик
22
Бонифаци
11
Терье
21
Адли
21
Адли
11
Терье
Остались в запасе
Хоффенхайм
Байер
37
Лука Филипп
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
2
Робин Гранац
ЦЗ
9
Харис Табакович
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
32
Матей Коварж
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
13
Артур
ПЗ
7
Йонас Хофманн
ПВ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
37
Лука Филипп
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
2
Робин Гранац
ЦЗ
9
Харис Табакович
ЦФ
Остались в запасе
32
Матей Коварж
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
13
Артур
ПЗ
7
Йонас Хофманн
ПВ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Хоффенхайм - Байер
3
2
Всего ударов по воротам
15
20
Удары в створ
5
8
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
4
12
Нарушения
9
10
Офсайды
2
1
Количество передач
407
630
Сейвы
3
4
Точность передач %
84
91
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
6
6
Удары из пределов штрафной
9
14
Удары из-за пределов штрафной
6
6
xG (ожидаемые голы)
0.88
3.64
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
3 : 1
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Байер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Шлагер
(Нидербюль)
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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