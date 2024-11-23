Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - РБ Лейпциг
Хоффенхайм - РБ Лейпциг: обзор матча 23 ноября 2024
Хоффенхайм
23.11.2024, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
4 : 3
Завершен
РБ Лейпциг
17'
А. Гложек
50'
Т. Бишоф
82'
А. Гложек
87'
Я. Брун-Ларсен
15'
В. Орбан
19'
А. Нуса
67'
С. Н'Соки (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хоффенхайм - РБ Лейпциг
Желтая карточка
П. Кадержабек
90'
ГОЛ! 4:3!
Я. Брун-Ларсен
Пас отдал
А. Сташ
87'
Замена
К. Акпогума
️️️️
А. Прасс
86'
85'
Желтая карточка
К. Люкеба
ГОЛ! 3:3!
А. Гложек
Пас отдал
Я. Брун-Ларсен
82'
82'
Замена
А. Силва
️️️️
Л. Опенда
Замена
У. Тохумджу
️️️️
Т. Бишоф
81'
Замена
Я. Брун-Ларсен
️️️️
А. Крамарич
81'
76'
Замена
А. Айдара
️️️️
К. Кампль
Желтая карточка
А. Крамарич
75'
67'
ГОЛ в свои ворота! 2:3!
С. Н'Соки
Замена
М. Бериша
️️️️
Х. Табакович
61'
60'
Замена
Н. Зайвальд
️️️️
А. Вермерен
60'
Замена
А. Уэдраого
️️️️
Б. Шешко
ГОЛ! 2:2!
Т. Бишоф
50'
46'
Замена
Л. Гертрейда
️️️️
Л. Клостерманн
19'
ГОЛ! 1:2!
А. Нуса
Пас отдал
Л. Опенда
ГОЛ! 1:1!
А. Гложек
Пас отдал
А. Прасс
17'
15'
ГОЛ! 0:1!
В. Орбан
Пас отдал
А. Нуса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
(К)
ВР
3
Артур Чавес
ЦЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
18
Антон Сташ
ОП
8
Том Бишоф
АП
10
Адам Гложек
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
9
Харис Табакович
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
4
Вилли Орбан
(К)
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
7
Антонио Нуса
ЛВ
48
Артур Вермерен
ОП
44
Кевин Кампль
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
30
Беньямин Шешко
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Хоффенхайм
37
Лука Филипп
ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
15
Валентен Жандре
ПЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
18
Диадай Самассеку
ОП
7
Умут Тохумджу
ЦП
18
Деннис Гайгер
ЦП
20
Мергим Бериша
ЦФ
РБ Лейпциг
25
Леопольд Цингерле
ВР
26
Мартен Вандевордт
ВР
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
47
Viggo Gebel
ЦП
13
Николас Зайвальд
ЦП
8
Ассан Уэдраого
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
19
Андре Силва
ЦФ
3-1-1-2-3
1
Бауманн
3
Чавес
34
Н'Соки
3
Кадержабек
18
Сташ
22
Прасс
30
Бюлтер
8
Бишоф
9
Табакович
27
Крамарич
10
Гложек
4-1-1-2-2
25
Гулачи
39
Хенрикс
4
Орбан
23
Люкеба
16
Клостерманн
48
Вермерен
44
Кампль
14
Баумгартнер
7
Нуса
17
Опенда
30
Шешко
22
Прасс
25
Акпогума
25
Акпогума
22
Прасс
8
Бишоф
7
Тохумджу
7
Тохумджу
8
Бишоф
27
Крамарич
7
Брун-Ларсен
7
Брун-Ларсен
27
Крамарич
9
Табакович
20
Бериша
20
Бериша
9
Табакович
16
Клостерманн
2
Гертрейда
2
Гертрейда
16
Клостерманн
48
Вермерен
13
Зайвальд
13
Зайвальд
48
Вермерен
30
Шешко
8
Уэдраого
8
Уэдраого
30
Шешко
44
Кампль
21
Айдара
21
Айдара
44
Кампль
17
Опенда
19
Силва
19
Силва
17
Опенда
Остались в запасе
Хоффенхайм
РБ Лейпциг
37
Лука Филипп
ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
15
Валентен Жандре
ПЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
18
Деннис Гайгер
ЦП
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
25
Леопольд Цингерле
ВР
26
Мартен Вандевордт
ВР
47
Viggo Gebel
ЦП
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
37
Лука Филипп
ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
15
Валентен Жандре
ПЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
18
Деннис Гайгер
ЦП
Остались в запасе
25
Леопольд Цингерле
ВР
26
Мартен Вандевордт
ВР
47
Viggo Gebel
ЦП
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Хоффенхайм - РБ Лейпциг
2
1
Всего ударов по воротам
20
14
Удары в створ
7
6
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
3
Нарушения
14
12
Офсайды
1
4
Количество передач
505
340
Сейвы
4
3
Точность передач %
83
76
Удары мимо ворот
9
5
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
14
9
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
2.14
1.68
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
3 : 1
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
2 : 1
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Франк Вилленборг
(Оснабрюк)
Стадион:
Рейн-Некар Арена
Новости команд
Все
Хоффенхайм
РБ Лейпциг
«Хоффенхайм» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 ноября 2026
18:20
«Фрайбург» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 ноября 2026
16:20
«ПСЖ» выбирает между девятью вратарями
Вчера, 16:29
Бундеслига: шансы «Хоффенхайма» и «Аугсбурга» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:15
Бундеслига: шансы «Фрайбурга» и «РБ Лейпциг» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:12
«Хоффенхайм» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 ноября 2026
18:20
Бундеслига: шансы «Хоффенхайма» и «Аугсбурга» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:15
«Хоффенхайм» – «Штурм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Хоффенхайма» и «Штурма» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Фрайбург» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 ноября 2026
16:20
«ПСЖ» выбирает между девятью вратарями
Вчера, 16:29
Бундеслига: шансы «Фрайбурга» и «РБ Лейпциг» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:12
«ПСЖ» рассматривает 8 кандидатов для зимнего усиления атаки
27 ноября
3
Объявлены претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
26 ноября
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+