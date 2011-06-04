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    Адиль Ибрагимов - статистика

    #31 | Защитник
    Имя Адиль
    Отчество Абукаевич
    Фамилия Ибрагимов
    Состав Без клуба
    Родной город Махачкала
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 23 апреля 1989 (33 года)
    Рост 187
    Вес 76
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Факел 16 0 0 4 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.09.2011 1' -90' Химки (Химки) 2:0 Факел (Воронеж)
    29.08.2011 83' -90' Факел (Воронеж) 1:0 Черноморец (Новороссийск)
    19.08.2011 1' -90' Оренбург (Оренбург) 2:1 Факел (Воронеж)
    20'
    12.08.2011 1' -90' Шинник (Ярославль) 1:0 Факел (Воронеж)
    09.08.2011 1' -90' Факел (Воронеж) 0:1 Динамо Бр (Брянск)
    27.06.2011 1' -90' Факел (Воронеж) 1:2 Енисей (Красноярск)
    24.06.2011 1' -90' Факел (Воронеж) 0:3 Сибирь (Новосибирск)
    17.06.2011 1' -90' Торпедо Вл (Владимир) 1:0 Факел (Воронеж)
    21'
    07.06.2011 1' -90' Факел (Воронеж) 0:0 Мордовия (Саранск)
    04.06.2011 1' -90' Факел (Воронеж) 1:0 КАМАЗ (Набережные Челны)
    24.05.2011 1' -90' Волгарь-Газпром (Астрахань) 2:0 Факел (Воронеж)
    25.04.2011 1' -76' Черноморец (Новороссийск) 1:0 Факел (Воронеж)
    76'
    18.04.2011 1' -90' Факел (Воронеж) 0:0 Урал (Екатеринбург)
    15.04.2011 39' -90' Факел (Воронеж) 1:1 Оренбург (Оренбург)
    07.04.2011 Был в запасе Факел (Воронеж) 1:2 Шинник (Ярославль)
    04.04.2011 Был в запасе Динамо Бр (Брянск) 0:1 Факел (Воронеж)
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