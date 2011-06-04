|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Факел
|16
|0
|0
|4
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.09.2011
|1' -90'
|Химки (Химки)
|2:0
|Факел (Воронеж)
|29.08.2011
|83' -90'
|Факел (Воронеж)
|1:0
|Черноморец (Новороссийск)
|19.08.2011
|1' -90'
|Оренбург (Оренбург)
|2:1
|Факел (Воронеж)
|20'
|12.08.2011
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:0
|Факел (Воронеж)
|09.08.2011
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|0:1
|Динамо Бр (Брянск)
|27.06.2011
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|1:2
|Енисей (Красноярск)
|24.06.2011
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|0:3
|Сибирь (Новосибирск)
|17.06.2011
|1' -90'
|Торпедо Вл (Владимир)
|1:0
|Факел (Воронеж)
|21'
|07.06.2011
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|0:0
|Мордовия (Саранск)
|04.06.2011
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|1:0
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|24.05.2011
|1' -90'
|Волгарь-Газпром (Астрахань)
|2:0
|Факел (Воронеж)
|25.04.2011
|1' -76'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:0
|Факел (Воронеж)
|76'
|18.04.2011
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|0:0
|Урал (Екатеринбург)
|15.04.2011
|39' -90'
|Факел (Воронеж)
|1:1
|Оренбург (Оренбург)
|07.04.2011
|Был в запасе
|Факел (Воронеж)
|1:2
|Шинник (Ярославль)
|04.04.2011
|Был в запасе
|Динамо Бр (Брянск)
|0:1
|Факел (Воронеж)