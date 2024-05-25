Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Вагиз Галиулин - статистика

Завершил карьеру
10 октября 1987 (38)
#21 | Полузащитник
175 см | 66 кг
Узбекистан | Россия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нефтехимик
21
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Первая лига, 34 тур
Родина
3 : 0
25.05.2024
Нефтехимик
63' - 90'
Россия. Первая лига, 33 тур
Нефтехимик
1 : 2
20.05.2024
Ленинградец
58' - 90'
Россия. Первая лига, 24 тур
Волгарь
1 : 0
16.05.2024
Нефтехимик
Был в запасе
Россия. Первая лига, 32 тур
Арсенал
1 : 0
11.05.2024
Нефтехимик
1' - 66'
Россия. Первая лига, 31 тур
Нефтехимик
0 : 0
04.05.2024
Енисей
1' - 90'
Россия. Первая лига, 30 тур
Кубань
1 : 1
28.04.2024
Нефтехимик
1' - 46'
42'
Россия. Первая лига, 29 тур
Нефтехимик
1 : 2
24.04.2024
Шинник
87' - 90'
Россия. Первая лига, 28 тур
Тюмень
0 : 3
20.04.2024
Нефтехимик
1' - 80'
Россия. Первая лига, 27 тур
Нефтехимик
0 : 3
15.04.2024
Динамо Мх
Был в запасе
Россия. Первая лига, 26 тур
СКА-Хабаровск
0 : 1
07.04.2024
Нефтехимик
Был в запасе
Россия. Первая лига, 25 тур
Нефтехимик
1 : 1
31.03.2024
Акрон
69' - 90'
Россия. Первая лига, 23 тур
Химки
1 : 3
18.03.2024
Нефтехимик
Был в запасе
Россия. Первая лига, 22 тур
Нефтехимик
2 : 0
08.03.2024
КАМАЗ
Был в запасе
Россия. Первая лига, 21 тур
Нефтехимик
3 : 0
03.03.2024
Алания
Был в запасе
Россия. Первая лига, 20 тур
Черноморец
0 : 1
26.11.2023
Нефтехимик
1' - 46'
Россия. Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
0 : 0
19.11.2023
Сокол
1' - 71'
Россия. Первая лига, 18 тур
Нефтехимик
0 : 0
12.11.2023
Торпедо
Был в запасе
Россия. Первая лига, 17 тур
Динамо Мх
1 : 0
05.11.2023
Нефтехимик
Был в запасе
Россия. Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
28.10.2023
Тюмень
65' - 90'
Россия. Первая лига, 14 тур
Сокол
2 : 2
14.10.2023
Нефтехимик
1' - 46'
Россия. Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
2 : 0
08.10.2023
СКА-Хабаровск
75' - 90'
Россия. Первая лига, 12 тур
Нефтехимик
0 : 0
01.10.2023
Арсенал
72' - 90'
Россия. Первая лига, 10 тур
КАМАЗ
0 : 1
16.09.2023
Нефтехимик
67' - 90'
Россия. Первая лига, 9 тур
Нефтехимик
2 : 1
09.09.2023
Кубань
90' - 90'
Россия. Первая лига, 6 тур
Торпедо
2 : 1
21.08.2023
Нефтехимик
65' - 90'
Россия. Первая лига, 5 тур
Енисей
2 : 0
13.08.2023
Нефтехимик
1' - 67'
Россия. Первая лига, 3 тур
Нефтехимик
0 : 1
30.07.2023
Химки
1' - 90'
Россия. Первая лига, 1 тур
Нефтехимик
2 : 1
16.07.2023
Волгарь
1' - 90'
Главные новости
Новое решение УЕФА по России, трофей Месси, «Краснодар» опять потерял очки и другие новости
02:00
Худшие трансферы «Челси» при Боули
01:47
Мостовой подсказал «Локомотиву», как выйти из кризиса
01:38
1
Статистика Захаряна в проигранном матче Лиги Европы
01:25
1
ФотоДевушка Винисиуса намекнула на скорую свадьбу – он взял ее с тремя детьми
01:00
Пономарев вынес вердикт Максименко
00:46
«Рубин» подпишет экс-нападающего «Интера»
00:30
Россия впервые с 2022 года выступит с гимном и флагом на турнире ФИФА
Вчера, 23:47
2
Игдисамов прокомментировал победу ЦСКА над «Динамо Мх»
Вчера, 23:35
3
ВидеоМелехин из «Ростова» указал на судейскую ошибку в пользу «Динамо»
Вчера, 23:16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+