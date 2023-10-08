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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - СКА-Хабаровск
Нефтехимик - СКА-Хабаровск: обзор матча 08 октября 2023
Нефтехимик
08.10.2023, воскресенье, 17:00
Россия. Первая лига, 13 тур
2 : 0
Завершен
СКА-Хабаровск
73'
Д. Кокоев
90+3'
М. Першин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нефтехимик - СКА-Хабаровск
ГОЛ! 2:0!
М. Першин
90'
+3
Замена
М. Першин
️️️️
Д. Кокоев
90'
+2
89'
Замена
М. Кутовой
️️️️
В. Подберезкин
87'
Желтая карточка
М. Мусалов
80'
Замена
Д. Бегун
️️️️
Д. Корнюшин
Замена
С. Джамилов
️️️️
А. Котик
76'
Замена
В. Галиулин
️️️️
М. Петров
75'
ГОЛ! 1:0!
Д. Кокоев
73'
62'
Замена
Т. Шипунов
️️️️
А. Савинов
62'
Замена
С. Алиев
️️️️
А. Гонгапшев
Замена
Д. Липовой
️️️️
К. Морозов
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
21
Алексей Бердников
ЦЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
5
Богдан Зорин
ЦЗ
16
Роман Денисов
ОП
5
Кирилл Морозов
ОП
2
Марат Ситдиков
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
17
Давид Кокоев
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
9
Артем Котик
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
СКА-Хабаровск
98
Ислам Имамов
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
10
Илья Петров
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
10
Андрей Савинов
АП
10
Артем Симонян
АП
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
Главный тренер
Роман Шаронов
Нефтехимик
1
Сергей Ещенко
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
9
Данил Липовой
ЛВ
12
Владимир Марухин
ЛВ
7
Султан Джамилов
ЛВ
8
Денис Талалай
ЦП
9
Матвей Першин
ЦФ
42
Vladislav Agalakov
ЦФ
СКА-Хабаровск
1
Владимир Сугробов
ВР
96
Томас Рукас
ЦЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
20
Тимофей Шипунов
АП
57
Дмитрий Бегун
ЦФ
9
Саид Алиев
ЦФ
29
Яо Шарль
ЦФ
90
Максим Кутовой
ЦФ
3-2-4-1
1
Голубев
21
Бердников
16
Шоркин
5
Зорин
16
Денисов
5
Морозов
2
Ситдиков
17
Кокоев
73
Петров
99
Емельянов
9
Котик
4-2-3-1
98
Имамов
44
Корнюшин
22
Кожемякин
17
Покидышев
5
Мусалов
10
Петров
92
Подберезкин
10
Савинов
10
Симонян
7
Никитин
10
Гонгапшев
73
Петров
21
Галиулин
21
Галиулин
73
Петров
5
Морозов
9
Липовой
9
Липовой
5
Морозов
9
Котик
7
Джамилов
7
Джамилов
9
Котик
17
Кокоев
9
Першин
9
Першин
17
Кокоев
10
Савинов
20
Шипунов
20
Шипунов
10
Савинов
44
Корнюшин
57
Бегун
57
Бегун
44
Корнюшин
10
Гонгапшев
9
Алиев
9
Алиев
10
Гонгапшев
92
Подберезкин
90
Кутовой
90
Кутовой
92
Подберезкин
Остались в запасе
Нефтехимик
СКА-Хабаровск
1
Сергей Ещенко
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
8
Денис Талалай
ЦП
12
Владимир Марухин
ЛВ
42
Vladislav Agalakov
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
1
Владимир Сугробов
ВР
96
Томас Рукас
ЦЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
29
Яо Шарль
ЦФ
Главный тренер
Роман Шаронов
Остались в запасе
1
Сергей Ещенко
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
8
Денис Талалай
ЦП
12
Владимир Марухин
ЛВ
42
Vladislav Agalakov
ЦФ
Остались в запасе
1
Владимир Сугробов
ВР
96
Томас Рукас
ЦЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
29
Яо Шарль
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Роман Шаронов
Статистика матча Нефтехимик - СКА-Хабаровск
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Спартак К
- : -
04.12.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
2 : 0
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Помощники судьи:
Александр Приходько (Москва)
Екатерина Курочкина (Малаховка)
Резервный судья:
Игорь Захаров (Казань)
Делегат:
Полина Папыева (Москва)
Инспектор:
Виктор Клепиков (Екатеринбург)
Стадион:
Нефтехимик
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