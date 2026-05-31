Статистика по турнирам

Товарищеские матчи. Сборные 2026 Чемпионат мира 2026 Кипр. Первый Дивизион 2025/2026 Лига конференций 2025/2026 Товарищеские матчи. Сборные 2025 Кипр. Первый Дивизион 2024/2025 Лига конференций 2024/2025 Отборочные матчи к ЧМ. Африка 2024/2025 Кипр. Первый Дивизион 2023/2024 Кубок африканских наций 2023 Лига конференций 2023/2024 Товарищеские матчи. Сборные 2023 Кубок африканских наций 2021