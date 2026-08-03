«Зенит» пока не ведет переговоров по новым контрактам с Мостовым и Глушенковым

«Зенит» пока не ведет конкретных переговоров по продлению контракта с вингером Андреем Мостовым. У него остается еще год контракта с клубом плюс есть опция продления.
Нападающий Максим Глушенков тоже пока не продлил контракт с петербуржцами. Форвард и «Зенит» могут вернуться к этому диалогу осенью. Нынешний контракт футболиста истекает в середине 2028 года. У него также есть опция продления.
- 27-летний Глушенков в этом сезоне в 3 матчах за «Зенит» забил 3 гола, сделал 1 ассист.
- 28-летний Мостовой в текущем сезоне принял участие в 2 встречах за петербуржцев. В обоих случаях он выходил на замену во втором тайме.
Источник: телеграм-канал Anar Ibrahimov