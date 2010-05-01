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    Александр Колодко - статистика

    #53 | Полузащитник
    Имя Александр
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Колодко
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 июля 1989 (33 года)
    Рост 182
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Раменское 13 1 0 4 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.09.2010 1' -80' Раменское (Раменское ) 2:1 Динамо (мол) (Москва)
    10.09.2010 1' -82' Спартак М (мол) (Москва) 1:1 Раменское (Раменское )
    29'
    27.08.2010 1' -85' Раменское (Раменское ) 3:2 Кр. Советов (мол) (Самара)
    21.08.2010 1' -90' Рубин (мол) (Казань) 2:1 Раменское (Раменское )
    07.08.2010 1' -49' Сибирь (мол) (Новосибирск) 1:0 Раменское (Раменское )
    40' 49'
    18.07.2010 1' -90' Раменское (Раменское ) 1:1 Спартак Нч (мол) (Нальчик)
    86'
    09.07.2010 1' -90' ЦСКА (мол) (Москва) 1:3 Раменское (Раменское )
    50' 32'
    13.05.2010 1' -79' Ахмат (мол) (Грозный) 1:1 Раменское (Раменское )
    10.05.2010 1' -90' Раменское (Раменское ) 3:1 Томь (мол) (Томск)
    01.05.2010 1' -90' Раменское (Раменское ) 0:2 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    23.04.2010 1' -65' Динамо (мол) (Москва) 1:2 Раменское (Раменское )
    17.04.2010 1' -90' Раменское (Раменское ) 2:0 Спартак М (мол) (Москва)
    09.04.2010 46' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 0:3 Раменское (Раменское )
    75'
    27.03.2010 Был в запасе Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 3:0 Раменское (Раменское )
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