|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Раменское
|13
|1
|0
|4
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.09.2010
|1' -80'
|Раменское (Раменское )
|2:1
|Динамо (мол) (Москва)
|10.09.2010
|1' -82'
|Спартак М (мол) (Москва)
|1:1
|Раменское (Раменское )
|29'
|27.08.2010
|1' -85'
|Раменское (Раменское )
|3:2
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|21.08.2010
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|2:1
|Раменское (Раменское )
|07.08.2010
|1' -49'
|Сибирь (мол) (Новосибирск)
|1:0
|Раменское (Раменское )
|40' 49'
|18.07.2010
|1' -90'
|Раменское (Раменское )
|1:1
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|86'
|09.07.2010
|1' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|1:3
|Раменское (Раменское )
|50' 32'
|13.05.2010
|1' -79'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:1
|Раменское (Раменское )
|10.05.2010
|1' -90'
|Раменское (Раменское )
|3:1
|Томь (мол) (Томск)
|01.05.2010
|1' -90'
|Раменское (Раменское )
|0:2
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|23.04.2010
|1' -65'
|Динамо (мол) (Москва)
|1:2
|Раменское (Раменское )
|17.04.2010
|1' -90'
|Раменское (Раменское )
|2:0
|Спартак М (мол) (Москва)
|09.04.2010
|46' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|0:3
|Раменское (Раменское )
|75'
|27.03.2010
|Был в запасе
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|3:0
|Раменское (Раменское )