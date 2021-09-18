Франсиско Ди Франко - статистика
#20 | Полузащитник
|Имя
|Франсиско
|Фамилия
|Ди Франко
|Команда
|Днепр-1
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 января 1995 (28 лет)
|Рост
|175
|Имя
|Франсиско
|Фамилия
|Ди Франко
|Команда
|Днепр-1
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 января 1995 (28 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Днепр-1
|16
|0
|0
|3
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.12.2021
|76' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|0:3
|Днепр-1 (Днепр)
|06.12.2021
|55' -90'
|Днепр-1 (Днепр)
|3:1
|Черноморец (Одесса)
|27.11.2021
|65' -90'
|Днепр-1 (Днепр)
|5:1
|Ворскла (Полтава)
|20.11.2021
|68' -90'
|Днепр-1 (Днепр)
|3:1
|Александрия (Александрия)
|07.11.2021
|49' -90'
|Ингулец (Петрово)
|0:1
|Днепр-1 (Днепр)
|01.11.2021
|64' -90'
|Днепр-1 (Днепр)
|4:0
|Минай (Минай)
|16.10.2021
|73' -90'
|Днепр-1 (Днепр)
|2:0
|Колос (Ковалевка)
|02.10.2021
|68' -90'
|Львов (Львов)
|0:1
|Днепр-1 (Днепр)
|26.09.2021
|1' -65'
|Днепр-1 (Днепр)
|0:4
|Заря (Луганск)
|41'
|18.09.2021
|90' -90'
|Днепр-1 (Днепр)
|1:0
|Верес (Ривне)
|11.09.2021
|1' -72'
|Шахтер (Донецк)
|2:0
|Днепр-1 (Днепр)
|60'
|28.08.2021
|1' -58'
|Металлист 1925 (Харьков)
|1:2
|Днепр-1 (Днепр)
|22'
|14.08.2021
|1' -59'
|Десна (Чернигов)
|2:1
|Днепр-1 (Днепр)
|40' 59'
|07.08.2021
|1' -66'
|Днепр-1 (Днепр)
|2:1
|Мариуполь (Мариуполь)
|31.07.2021
|1' -63'
|Черноморец (Одесса)
|0:3
|Днепр-1 (Днепр)
|26.07.2021
|57' -89'
|Ворскла (Полтава)
|2:2
|Днепр-1 (Днепр)