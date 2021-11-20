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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Днепр-1 - Александрия
Днепр-1 - Александрия: обзор матча 20 ноября 2021
Днепр-1
20.11.2021, суббота, 20:30
Украина. Премьер-лига, 15 тур
3 : 1
Завершен
Александрия
28'
А. Довбик (П)
30'
А. Довбик
41'
С. Логинов
19'
В. Бабогло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Днепр-1 - Александрия
84'
Желтая карточка
Д. Мирошниченко
Замена
И. Когут
️️️️
А. Пихаленок
82'
77'
Замена
Ю. Копина
️️️️
С. Рыбалка
77'
Замена
В. Одарюк
️️️️
М. Третьяков
Замена
Ф. Ди Франко
️️️️
Н. Джурасек
68'
64'
Замена
О. Кожушко
️️️️
И. Кирюханцев
64'
Замена
C. Spinelli
️️️️
Д. Устименко
Замена
Билл
️️️️
М. Чуже
61'
Замена
Н. Монте
️️️️
С. Логинов
61'
Желтая карточка
А. Сваток
59'
Желтая карточка
А. Пихаленок
48'
46'
Замена
К. Дрышлюк
️️️️
А. Демченко
45'
Желтая карточка
И. Калюжный
ГОЛ! 3:1!
С. Логинов
Пас отдал
Н. Кравченко
41'
40'
Желтая карточка
С. Рыбалка
ГОЛ! 2:1!
А. Довбик
Пас отдал
А. Пихаленок
30'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Довбик
28'
19'
ГОЛ! 0:1!
В. Бабогло
Пас отдал
И. Калюжный
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр-1
77
Валентин Кожокару
ВР
18
Сергей Логинов
ЦЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
77
Данил Игнатенко
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
11
Алексей Гуцуляк
ЦФ
44
Владислав Дубинчак
ЦФ
30
Невен Джурасек
ЦФ
25
Марио Чуже
ЦФ
9
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Александрия
70
Игорь Кирюханцев
ЦЗ
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ЦЗ
9
Андрей Цуриков
ЦЗ
7
Александр Демченко
ЦП
75
Максим Третьяков
ЦП
31
Олег Билык
ЦФ
57
Александр Мельник
ЦФ
5
Иван Калюжный
ЦФ
37
Сергей Рыбалка
ЦФ
9
Денис Устименко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Днепр-1
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
20
Нельсон Монте
ЦЗ
44
Арсений Батагов
ЦП
25
Игорь Когут
ЦП
7
Валерий Лучкевич
ЦП
31
Назарий Русин
ЦФ
33
Валерий Юрчук
ЦФ
99
Билл
ЦФ
20
Франсиско Ди Франко
ЦФ
Александрия
25
Glib Bukhal
ЦЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
8
Кирилл Дрышлюк
ЦФ
23
Юрий Копина
ЦФ
7
Олег Кожушко
ЦФ
8
Владимир Одарюк
ЦФ
77
Claudio Spinelli
ЦФ
70
Andrey Novikov
ЦФ
3-2-5
77
Кожокару
18
Логинов
5
Сваток
4
Кравченко
77
Игнатенко
8
Пихаленок
44
Дубинчак
9
Довбик
25
Чуже
30
Джурасек
11
Гуцуляк
4-2-5
4
Бабогло
11
Мирошниченко
9
Цуриков
70
Кирюханцев
7
Демченко
75
Третьяков
31
Билык
9
Устименко
37
Рыбалка
5
Калюжный
57
Мельник
18
Логинов
20
Монте
20
Монте
18
Логинов
8
Пихаленок
25
Когут
25
Когут
8
Пихаленок
25
Чуже
99
Билл
99
Билл
25
Чуже
30
Джурасек
20
Ди Франко
20
Ди Франко
30
Джурасек
7
Демченко
8
Дрышлюк
8
Дрышлюк
7
Демченко
37
Рыбалка
23
Копина
23
Копина
37
Рыбалка
70
Кирюханцев
7
Кожушко
7
Кожушко
70
Кирюханцев
75
Третьяков
8
Одарюк
8
Одарюк
75
Третьяков
9
Устименко
77
77
9
Устименко
Остались в запасе
Днепр-1
Александрия
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
44
Арсений Батагов
ЦП
7
Валерий Лучкевич
ЦП
31
Назарий Русин
ЦФ
33
Валерий Юрчук
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
25
Glib Bukhal
ЦЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
70
Andrey Novikov
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Остались в запасе
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
44
Арсений Батагов
ЦП
7
Валерий Лучкевич
ЦП
31
Назарий Русин
ЦФ
33
Валерий Юрчук
ЦФ
Остались в запасе
25
Glib Bukhal
ЦЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
70
Andrey Novikov
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Главный тренер
Владимир Шаран
Статистика матча Днепр-1 - Александрия
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Днепр-1
Лига конференций, 2 раунд
Днепр-1
0 : 3
25.07.2024
Академия Пушкаша
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Черноморец
0 : 2
25.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Днепр-1
1 : 1
19.05.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 0
12.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Днепр-1
1 : 0
06.05.2024
Кривбасс
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
Днепр-Арена
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