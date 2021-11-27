Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Днепр-1 - Ворскла
Днепр-1 - Ворскла: обзор матча 27 ноября 2021
Днепр-1
27.11.2021, суббота, 20:30
Украина. Премьер-лига, 16 тур
5 : 1
Завершен
Ворскла
52'
А. Довбик
54'
А. Довбик
58'
А. Пихаленок
84'
Д. Кравчук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Днепр-1 - Ворскла
84'
ГОЛ! 3:1!
Д. Кравчук
Замена
И. Когут
️️️️
А. Пихаленок
83'
Желтая карточка
Н. Монте
76'
Замена
Н. Русин
️️️️
А. Довбик
75'
74'
Желтая карточка
И. Песич
71'
Замена
A. Codjovi
️️️️
Ранжел
70'
Замена
Е. Павлюк
️️️️
И. Пердута
67'
Замена
Д. Кравчук
️️️️
О. Тилль
Замена
Ф. Ди Франко
️️️️
Н. Джурасек
65'
Замена
В. Лучкевич
️️️️
А. Назаренко
65'
63'
Желтая карточка
N. Yakubu
ГОЛ! 3:0!
А. Пихаленок
58'
ГОЛ! 2:0!
А. Довбик
Пас отдал
А. Назаренко
54'
ГОЛ! 1:0!
А. Довбик
Пас отдал
В. Дубинчак
52'
Пенальти не реализован!
А. Довбик
50'
47'
Замена
А. Челядин
️️️️
С. Яворский
45'
+1
Желтая карточка
Ранжел
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр-1
77
Валентин Кожокару
ВР
5
Александр Сваток
ЦЗ
20
Нельсон Монте
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
8
Александр Пихаленок
ЦП
7
Александр Назаренко
ЦП
77
Данил Игнатенко
ЦП
44
Владислав Дубинчак
ЦФ
11
Алексей Гуцуляк
ЦФ
9
Артем Довбик
ЦФ
30
Невен Джурасек
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Ворскла
31
Дмитрий Ризнык
ВР
13
Сергей Яворский
ЦЗ
25
N. Yakubu
ЦЗ
44
Игорь Пердута
ЦЗ
5
Йоонас Тамм
ЦЗ
14
Ибраим Кане
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦП
18
Оливье Тилль
ЦП
6
Давид Пуцлин
ЦП
77
Иван Песич
ЦФ
99
Ранжел
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Днепр-1
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦП
25
Игорь Когут
ЦП
31
Назарий Русин
ЦФ
25
Марио Чуже
ЦФ
20
Франсиско Ди Франко
ЦФ
99
Билл
ЦФ
33
Валерий Юрчук
ЦФ
Ворскла
77
Павел Исенко
ВР
65
Amilcar Codjovi
ЦП
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
18
Евгений Павлюк
ЦФ
38
Артем Челядин
ЦФ
30
Иван Нестеренко
ЦФ
21
Данил Кравчук
ЦФ
3-3-4
77
Кожокару
5
Сваток
20
Монте
4
Кравченко
8
Пихаленок
7
Назаренко
77
Игнатенко
44
Дубинчак
30
Джурасек
9
Довбик
11
Гуцуляк
3-2-3-2
31
Ризнык
44
Пердута
5
Тамм
14
Кане
13
Яворский
25
17
Чеснаков
18
Тилль
6
Пуцлин
99
Ранжел
77
Песич
7
Назаренко
7
Лучкевич
7
Лучкевич
7
Назаренко
8
Пихаленок
25
Когут
25
Когут
8
Пихаленок
9
Довбик
31
Русин
31
Русин
9
Довбик
30
Джурасек
20
Ди Франко
20
Ди Франко
30
Джурасек
99
Ранжел
65
65
99
Ранжел
44
Пердута
18
Павлюк
18
Павлюк
44
Пердута
13
Яворский
38
Челядин
38
Челядин
13
Яворский
18
Тилль
21
Кравчук
21
Кравчук
18
Тилль
Остались в запасе
Днепр-1
Ворскла
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
25
Марио Чуже
ЦФ
99
Билл
ЦФ
33
Валерий Юрчук
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
77
Павел Исенко
ВР
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
30
Иван Нестеренко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Остались в запасе
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
25
Марио Чуже
ЦФ
99
Билл
ЦФ
33
Валерий Юрчук
ЦФ
Остались в запасе
77
Павел Исенко
ВР
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
30
Иван Нестеренко
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Главный тренер
Юрий Максимов
Статистика матча Днепр-1 - Ворскла
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Днепр-1
Лига конференций, 2 раунд
Днепр-1
0 : 3
25.07.2024
Академия Пушкаша
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Черноморец
0 : 2
25.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Днепр-1
1 : 1
19.05.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 0
12.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Днепр-1
1 : 0
06.05.2024
Кривбасс
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Стадион:
Днепр-Арена
Новости команд
Все
Днепр-1
Ворскла
«Ингулец» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2025
2025.05.23 14:20
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига Украины, 23 мая 2025
2025.05.23 14:02
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига, 23 мая 2025
2025.05.22 10:22
«ЛНЗ» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025
2025.05.18 14:20
Прогноз на точный счет матча «ЛНЗ» – «Ворскла»: Премьер-лига, 18 мая 2025
2025.05.17 13:38
«Черноморец» – «Днепр-1»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2024
2024.05.25 10:46
«Днепр-1» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 мая 2024
2024.05.19 12:38
«Днепр-1» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 мая 2024
2024.05.06 11:41
«Днепр-1» – «Кривбасс»: прогноз на матч 27 тура УПЛ, 6 мая
2024.05.06 09:55
«Жирону» заподозрили в уклонении от уплаты налогов на Украине при трансфере Довбика
2024.05.03 16:58
«Ингулец» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2025
2025.05.23 14:20
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига Украины, 23 мая 2025
2025.05.23 14:02
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига, 23 мая 2025
2025.05.22 10:22
«ЛНЗ» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025
2025.05.18 14:20
Прогноз на точный счет матча «ЛНЗ» – «Ворскла»: Премьер-лига, 18 мая 2025
2025.05.17 13:38
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+