Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Днепр-1
Шахтер - Днепр-1: обзор матча 11 сентября 2021
Шахтер
11.09.2021, суббота, 19:30
Украина. Премьер-лига, 7 тур
2 : 0
Завершен
Днепр-1
15'
Фернандо
88'
Л. Траоре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Днепр-1
ГОЛ! 2:0!
Л. Траоре
88'
Замена
Марлос
️️️️
Педриньо
85'
Замена
М. Антонио
️️️️
Т. Степаненко
80'
72'
Замена
М. Чуже
️️️️
Ф. Ди Франко
69'
Замена
А. Назаренко
️️️️
В. Лучкевич
Замена
В. Корниенко
️️️️
Исмаили
63'
Замена
Л. Траоре
️️️️
Фернандо
63'
Замена
М. Соломон
️️️️
Тете
62'
60'
Желтая карточка
Ф. Ди Франко
30'
Желтая карточка
А. Сваток
Желтая карточка
Майкон
29'
ГОЛ! 1:0!
Фернандо
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
44
Витао
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
8
Майкон
ЦП
10
Педриньо
ЦП
10
Алан Патрик
АП
11
Тете
ПВ
11
Фернандо
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Днепр-1
77
Валентин Кожокару
ВР
18
Сергей Логинов
ЦЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
25
Игорь Когут
ЦП
7
Валерий Лучкевич
ЦП
11
Алексей Гуцуляк
ЦФ
44
Владислав Дубинчак
ЦФ
20
Франсиско Ди Франко
ЦФ
9
Артем Довбик
ЦФ
30
Невен Джурасек
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Михайленко
Шахтер
16
Алексей Шевченко
ВР
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
8
Маркос Антонио
ЦП
8
Георгий Судаков
АП
10
Марлос
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Днепр-1
20
Нельсон Монте
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
44
Арсений Батагов
ЦП
7
Александр Назаренко
ЦП
33
Валерий Юрчук
ЦФ
99
Билл
ЦФ
6
Егор Ярмолюк
ЦФ
25
Марио Чуже
ЦФ
31
Назарий Русин
ЦФ
4-1-2-2-1
30
Пятов
31
Исмаили
22
Матвиенко
44
Витао
22
Конопля
27
Степаненко
8
Майкон
10
Педриньо
10
Патрик
11
Тете
11
Фернандо
3-2-5
77
Кожокару
18
Логинов
5
Сваток
3
Адамюк
25
Когут
7
Лучкевич
11
Гуцуляк
30
Джурасек
9
Довбик
20
Ди Франко
44
Дубинчак
31
Исмаили
9
Корниенко
9
Корниенко
31
Исмаили
27
Степаненко
8
Антонио
8
Антонио
27
Степаненко
11
Тете
10
Соломон
10
Соломон
11
Тете
10
Педриньо
10
Марлос
10
Марлос
10
Педриньо
11
Фернандо
2
Траоре
2
Траоре
11
Фернандо
7
Лучкевич
7
Назаренко
7
Назаренко
7
Лучкевич
20
Ди Франко
25
Чуже
25
Чуже
20
Ди Франко
Остались в запасе
Шахтер
Днепр-1
16
Алексей Шевченко
ВР
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
8
Георгий Судаков
АП
27
Михаил Мудрик
ЛВ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
4
Никита Кравченко
ПЗ
20
Нельсон Монте
ЦЗ
44
Арсений Батагов
ЦП
33
Валерий Юрчук
ЦФ
99
Билл
ЦФ
6
Егор Ярмолюк
ЦФ
31
Назарий Русин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Михайленко
Остались в запасе
16
Алексей Шевченко
ВР
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
8
Георгий Судаков
АП
27
Михаил Мудрик
ЛВ
Остались в запасе
4
Никита Кравченко
ПЗ
20
Нельсон Монте
ЦЗ
44
Арсений Батагов
ЦП
33
Валерий Юрчук
ЦФ
99
Билл
ЦФ
6
Егор Ярмолюк
ЦФ
31
Назарий Русин
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Дмитрий Михайленко
Статистика матча Шахтер - Днепр-1
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Шахтер
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Днепр-1
Лига конференций, 2 раунд
Днепр-1
0 : 3
25.07.2024
Академия Пушкаша
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Черноморец
0 : 2
25.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Днепр-1
1 : 1
19.05.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 0
12.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Днепр-1
1 : 0
06.05.2024
Кривбасс
Информация о матче
Стадион:
Арена-Львов
Новости команд
Все
Шахтер
Днепр-1
«Шахтер» – «Фенербахче» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:38
Лига чемпионов: шансы «Шахтера» и «Фенербахче» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:21
Премьер-лига Украины: шансы «Шахтера» и «Левого берега» на победу в матче 13-го тура
19 ноября
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Шахтер» – «Фенербахче» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:38
Лига чемпионов: шансы «Шахтера» и «Фенербахче» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:21
Премьер-лига Украины: шансы «Шахтера» и «Левого берега» на победу в матче 13-го тура
19 ноября
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Черноморец» – «Днепр-1»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2024
2024.05.25 10:46
«Днепр-1» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 мая 2024
2024.05.19 12:38
«Днепр-1» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 мая 2024
2024.05.06 11:41
«Днепр-1» – «Кривбасс»: прогноз на матч 27 тура УПЛ, 6 мая
2024.05.06 09:55
«Жирону» заподозрили в уклонении от уплаты налогов на Украине при трансфере Довбика
2024.05.03 16:58
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+