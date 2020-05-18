Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Карраша - статистика

Завершил карьеру
1 марта 1993 (33)
#27 | Защитник
177 см
Португалия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Шавиш
20
0
0
3
1
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 34 тур
Спортинг
3 : 0
18.05.2024
Шавиш
Был в запасе
Португалия. Примейра, 31 тур
Каза Пиа
2 : 1
27.04.2024
Шавиш
1' - 27'
Португалия. Примейра, 30 тур
Шавиш
2 : 2
21.04.2024
Эшторил
1' - 90'
1'
Португалия. Примейра, 29 тур
Визела
0 : 1
15.04.2024
Шавиш
1' - 90'
Португалия. Примейра, 28 тур
Шавиш
2 : 3
07.04.2024
Портимоненси
1' - 90'
14'
Португалия. Примейра, 27 тур
Бенфика
1 : 0
29.03.2024
Шавиш
1' - 90'
Португалия. Примейра, 26 тур
Шавиш
1 : 2
17.03.2024
Витория Гимараеш
1' - 73'
Португалия. Примейра, 25 тур
Жил Висенте
0 : 0
11.03.2024
Шавиш
1' - 90'
66'
Португалия. Примейра, 24 тур
Шавиш
1 : 5
01.03.2024
Арука
86' - 90'
Португалия. Примейра, 22 тур
Шавиш
2 : 1
17.02.2024
Боавишта
1' - 59'
59'
Португалия. Примейра, 21 тур
Морейренcе
1 : 0
10.02.2024
Шавиш
78' - 90'
Португалия. Примейра, 20 тур
Шавиш
1 : 1
04.02.2024
Фаренсе
1' - 90'
Португалия. Примейра, 19 тур
Брага
1 : 1
31.01.2024
Шавиш
Был в запасе
Португалия. Примейра, 18 тур
Шавиш
0 : 0
21.01.2024
Риу Аве
Был в запасе
Португалия. Примейра, 17 тур
Шавиш
0 : 3
13.01.2024
Спортинг
75' - 90'
Португалия. Примейра, 16 тур
Фамаликан
2 : 2
07.01.2024
Шавиш
90' - 90'
Португалия. Примейра, 15 тур
Порту
1 : 0
29.12.2023
Шавиш
79' - 90'
Португалия. Примейра, 14 тур
Шавиш
1 : 3
17.12.2023
Каза Пиа
87' - 90'
Португалия. Примейра, 13 тур
Эшторил
5 : 0
10.12.2023
Шавиш
1' - 46'
Португалия. Примейра, 12 тур
Шавиш
2 : 1
01.12.2023
Визела
1' - 90'
Португалия. Примейра, 11 тур
Портимоненси
2 : 1
11.11.2023
Шавиш
46' - 90'
Португалия. Примейра, 10 тур
Шавиш
0 : 2
04.11.2023
Бенфика
68' - 90'
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
28.10.2023
Шавиш
1' - 46'
Главные новости
Конец эпохи Роналду, серьезные проблемы «Зенита», Гусев может вернуться в РПЛ и другие новости
01:03
Сестра Роналду репостнула запись, что теперь сборная Португалия вернется к посредственности
00:30
ВидеоРоналду больше не сыграет за Португалию
00:10
1
Тренер Португалии прокомментировал конфликт с Роналду
Вчера, 23:32
Мостовой негативно высказался о работе Слуцкого на матче Россия – Иран
Вчера, 22:39
5
Заявление сборной Португалии о бунте Роналду
Вчера, 22:32
1
Головину дали совет насчет трансфера в «Спартак»
Вчера, 22:15
5
Заявление Роналду об отъезде из сборной Португалии
Вчера, 21:54
1
«Краснодар» запросил существенную реформу в Кубке России
Вчера, 21:35
6
Слова тренера Португалии, после которых Роналду обиделся и покинул сборную
Вчера, 21:15
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+