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    Артем Кулеша - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Артем
    Отчество Павлович
    Фамилия Кулеша
    Команда Знамя Труда
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 14 января 1990 (33 года)
    Рост 192
    Вес 81
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сочи 9 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.11.2013 1' -90' Сочи (Сочи) 0:1 Оренбург (Оренбург)
    17.11.2013 1' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:1 Сочи (Сочи)
    10.11.2013 1' -90' Сочи (Сочи) 4:2 Енисей (Красноярск)
    45'
    03.11.2013 1' -90' Сибирь (Новосибирск) 0:2 Сочи (Сочи)
    27.10.2013 1' -90' Спартак-Нальчик (Нальчик) 3:0 Сочи (Сочи)
    23.10.2013 72' -90' Сочи (Сочи) 0:3 Мордовия (Саранск)
    18.10.2013 Был в запасе Торпедо (Москва) 2:0 Сочи (Сочи)
    13.10.2013 86' -90' Сочи (Сочи) 0:0 Ротор (Волгоград)
    10.09.2013 27' -87' 3:1 Сочи (Сочи)
    83'
    28.08.2013 83' -90' Ангушт (Назрань) 2:0 Сочи (Сочи)
    23.08.2013 Был в запасе Сочи (Сочи) 2:0 Уфа (Уфа)
    18.08.2013 Был в запасе Химик (Дзержинск) 1:2 Сочи (Сочи)
    12.08.2013 Был в запасе Сочи (Сочи) 0:0 Шинник (Ярославль)
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