Артем Кулеша - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Артем
|Отчество
|Павлович
|Фамилия
|Кулеша
|Команда
|Знамя Труда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 января 1990 (33 года)
|Рост
|192
|Вес
|81
|Имя
|Артем
|Отчество
|Павлович
|Фамилия
|Кулеша
|Команда
|Знамя Труда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 января 1990 (33 года)
|Рост
|192
|Вес
|81
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сочи
|9
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.11.2013
|1' -90'
|Сочи (Сочи)
|0:1
|Оренбург (Оренбург)
|17.11.2013
|1' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:1
|Сочи (Сочи)
|10.11.2013
|1' -90'
|Сочи (Сочи)
|4:2
|Енисей (Красноярск)
|45'
|03.11.2013
|1' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|0:2
|Сочи (Сочи)
|27.10.2013
|1' -90'
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|3:0
|Сочи (Сочи)
|23.10.2013
|72' -90'
|Сочи (Сочи)
|0:3
|Мордовия (Саранск)
|18.10.2013
|Был в запасе
|Торпедо (Москва)
|2:0
|Сочи (Сочи)
|13.10.2013
|86' -90'
|Сочи (Сочи)
|0:0
|Ротор (Волгоград)
|10.09.2013
|27' -87'
|3:1
|Сочи (Сочи)
|83'
|28.08.2013
|83' -90'
|Ангушт (Назрань)
|2:0
|Сочи (Сочи)
|23.08.2013
|Был в запасе
|Сочи (Сочи)
|2:0
|Уфа (Уфа)
|18.08.2013
|Был в запасе
|Химик (Дзержинск)
|1:2
|Сочи (Сочи)
|12.08.2013
|Был в запасе
|Сочи (Сочи)
|0:0
|Шинник (Ярославль)