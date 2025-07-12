Введите ваш ник на сайте
Главная
Испания. Примера
Команды
Севилья
Габриэль Суасо
Трансферы
€ 4 млн
Габриэль Суасо - трансферы
Севилья
9 августа 1997 (28), Сан-Бернардо
#12 | Защитник
178 см
Чили
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
12.07.25 / -
Тулуза
Севилья
Свободный агент
16.01.23 / 12.07.25
Коло-Коло
Тулуза
Свободный агент
