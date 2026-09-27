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Ла Лига 2026/2027
Команды
Севилья
Габриэль Суасо
Статистика
€ 6 млн
Габриэль Суасо - статистика
Севилья
9 августа 1997 (29), Сан-Бернардо
#17 | Защитник
178 см
Чили
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Матчи за последние 30 дней
Товарищеские матчи. Сборные,
Канада
1 : 0
27.09.2026
Чили
1' - 50'
29'
50'
Испания. Примера, 7 тур
Севилья
1 : 3
19.09.2026
Барселона
1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Депортиво
0 : 1
16.09.2026
Севилья
1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Севилья
1 : 0
11.09.2026
Валенсия
1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Эспаньол
1 : 1
06.09.2026
Севилья
1' - 90'
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2026/2027
Товарищеские матчи. Сборные 2026
Испания. Примера 2025/2026
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Франция. Лига 1 2022/2023
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Севилья
7
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 7 тур
Севилья
1 : 3
19.09.2026
Барселона
1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Депортиво
0 : 1
16.09.2026
Севилья
1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Севилья
1 : 0
11.09.2026
Валенсия
1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Эспаньол
1 : 1
06.09.2026
Севилья
1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Севилья
1 : 3
29.08.2026
Атлетико
1' - 90'
90'
Испания. Примера, 2 тур
Атлетик
1 : 3
22.08.2026
Севилья
1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Севилья
2 : 1
15.08.2026
Райо Вальекано
1' - 90'
81'
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