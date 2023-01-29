Габриэль Суасо - статистика
#17 | Защитник
|Имя
|Габриэль
|Фамилия
|Суасо
|Команда
|Тулуза
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сантьяго
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 августа 1997 (25 лет)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Габриэль
|Фамилия
|Суасо
|Команда
|Тулуза
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сантьяго
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 августа 1997 (25 лет)
|Рост
|178
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 67'
|Тулуза
|0:1
|Клермон
|Франция. Лига 1, 26 тур
|26.02.2023
|1' - 90'
|Реймс
|3:0
|Тулуза
|Франция. Лига 1, 25 тур
|19.02.2023
|1' - 90'
|Тулуза
|2:3
|Марсель
|Франция. Лига 1, 24 тур
|87'
|12.02.2023
|1' - 90'
|Тулуза
|3:1
|Ренн
|Франция. Лига 1, 23 тур
|08.02.2023
|1' - 90'
|Тулуза
|3:1
|Реймс
|Франция. Кубок, 1/8 финала
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тулуза
|7
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -67'
|Тулуза (Тулуза)
|0:1
|Клермон (Клермон-Ферранд)
|26.02.2023
|1' -90'
|Реймс (Реймс)
|3:0
|Тулуза (Тулуза)
|19.02.2023
|1' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|2:3
|Марсель (Марсель)
|87'
|12.02.2023
|1' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|3:1
|Ренн (Ренн)
|04.02.2023
|71' -90'
|ПСЖ (Париж)
|2:1
|Тулуза (Тулуза)
|01.02.2023
|1' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|4:1
|Труа (Труа)
|29.01.2023
|90' -90'
|Страсбур (Страсбур)
|1:2
|Тулуза (Тулуза)