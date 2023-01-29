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    Габриэль Суасо - статистика

    #17 | Защитник
    Имя Габриэль
    Фамилия Суасо
    Команда Тулуза
    Состав Основной
    Родной город Сантьяго
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 9 августа 1997 (25 лет)
    Рост 178
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 67' Тулуза 0:1 Клермон Франция. Лига 1, 26 тур
    26.02.2023 1' - 90' Реймс 3:0 Тулуза Франция. Лига 1, 25 тур
    19.02.2023 1' - 90' Тулуза 2:3 Марсель Франция. Лига 1, 24 тур
    87'
    12.02.2023 1' - 90' Тулуза 3:1 Ренн Франция. Лига 1, 23 тур
    08.02.2023 1' - 90' Тулуза 3:1 Реймс Франция. Кубок, 1/8 финала
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Тулуза 7 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -67' Тулуза (Тулуза) 0:1 Клермон (Клермон-Ферранд)
    26.02.2023 1' -90' Реймс (Реймс) 3:0 Тулуза (Тулуза)
    19.02.2023 1' -90' Тулуза (Тулуза) 2:3 Марсель (Марсель)
    87'
    12.02.2023 1' -90' Тулуза (Тулуза) 3:1 Ренн (Ренн)
    04.02.2023 71' -90' ПСЖ (Париж) 2:1 Тулуза (Тулуза)
    01.02.2023 1' -90' Тулуза (Тулуза) 4:1 Труа (Труа)
    29.01.2023 90' -90' Страсбур (Страсбур) 1:2 Тулуза (Тулуза)
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