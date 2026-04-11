Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Денис Перфилов - статистика

Рязань
1 июня 2001 (25), Владимир
#4 | Защитник
183 см
Россия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 25 тур
Волна
0 : 2
26.09.2026
Рязань
46' - 90'
53'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 24 тур
Рязань
2 : 2
17.09.2026
Сатурн
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 23 тур
Рязань
2 : 0
11.09.2026
Ротор-2
62' - 90'
Россия. Кубок, 1/4 финала
Рязань
0 : 2
08.09.2026
Спартак К
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 22 тур
Квант
1 : 3
05.09.2026
Рязань
1' - 90'
23'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Рязань
9
1
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 25 тур
Волна
0 : 2
26.09.2026
Рязань
46' - 90'
53'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 24 тур
Рязань
2 : 2
17.09.2026
Сатурн
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 23 тур
Рязань
2 : 0
11.09.2026
Ротор-2
62' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 22 тур
Квант
1 : 3
05.09.2026
Рязань
1' - 90'
23'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 21 тур
Рязань
1 : 0
28.08.2026
Салют
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 20 тур
Орел
0 : 2
22.08.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 19 тур
Рязань
3 : 0
15.08.2026
Родина-М
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 18 тур
Металлург Л
0 : 0
08.08.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Арсенал-2
0 : 5
26.07.2026
Рязань
78' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Рязань
3 : 0
04.07.2026
СКА-Хабаровск-2
39' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Шумбрат
2 : 0
27.06.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Рязань
1 : 2
20.06.2026
Спартак Т
81' - 90'
90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Авангард
0 : 0
13.06.2026
Рязань
46' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Рязань
0 : 1
06.06.2026
Волна
67' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 10 тур
Сатурн
0 : 0
30.05.2026
Рязань
46' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 9 тур
Ротор-2
0 : 3
23.05.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 8 тур
Рязань
1 : 1
16.05.2026
Квант
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 7 тур
Салют
0 : 2
08.05.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 6 тур
Рязань
1 : 1
01.05.2026
Орел
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Родина-М
2 : 2
25.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Рязань
2 : 1
18.04.2026
Металлург Л
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Главные новости
У Гусева появился вариант в Москве
16:09
Экс-глава «Зенита» может стать президентом РПЛ
15:51
8
Московскому клубу РПЛ предрекли скорую тренерскую отставку
15:41
ЦСКА спрогнозировали громкую отставку в 2027 году
14:57
3
Названа самая популярная в Бразилии команда РПЛ
14:25
2
Губерниев принизил Шнякина: «Не могу обижаться на моль»
13:49
7
Кисляк посоветовал Головину не возвращаться в РПЛ
13:38
Раскрыта схема, с помощью которой «Сити» завышал доходы от спонсоров
13:29
Шнякин заявил об оскорблении Губерниевым важного места
13:16
5
Бубнов прокомментировал вариант с переходом Головина в «Спартак»
13:07
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+