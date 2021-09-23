Денис Перфилов - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Денис
|Фамилия
|Перфилов
|Команда
|Торпедо Вл
|Состав
|Основной
|Родной город
|Владимир
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 июня 2001 (21 год)
|Рост
|181
|Имя
|Денис
|Фамилия
|Перфилов
|Команда
|Торпедо Вл
|Состав
|Основной
|Родной город
|Владимир
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 июня 2001 (21 год)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торпедо Вл
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.09.2021
|1' -90'
|Торпедо Вл (Владимир)
|0:2
|Урал (Екатеринбург)