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Максим Шахов
Статистика
Максим Шахов - статистика
Завершил карьеру
11 января 2005 (21), Нижний Новгород
#58 | Полузащитник
174 см
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. МФЛ 2024
Россия. Кубок 2023/2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нижний Новгород (мол)
19
0
1
0
1
Матчи игрока в этом турнире
Россия. МФЛ, 7 тур
Балтика (мол)
6 : 1
18.10.2024
Нижний Новгород (мол)
1' - 43'
43'
Россия. МФЛ, 6 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 3
04.10.2024
Рубин (мол)
1' - 90'
Россия. МФЛ, 5 тур
Строгино (мол)
1 : 1
27.09.2024
Нижний Новгород (мол)
1' - 90'
Россия. МФЛ, 4 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 3
20.09.2024
Кр. Советов (мол)
1' - 90'
Россия. МФЛ, 3 тур
Мастер-Сатурн
0 : 2
13.09.2024
Нижний Новгород (мол)
1' - 90'
66'
Россия. МФЛ, 2 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
30.08.2024
Балтика (мол)
1' - 90'
Россия. МФЛ, 1 тур
Рубин (мол)
3 : 0
23.08.2024
Нижний Новгород (мол)
1' - 90'
Россия. МФЛ, 18 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 0
09.08.2024
Динамо (мол)
1' - 57'
Россия. МФЛ, 17 тур
Факел (мол)
4 : 0
02.08.2024
Нижний Новгород (мол)
1' - 90'
Россия. МФЛ, 16 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 8
26.07.2024
Зенит (мол)
1' - 90'
Россия. МФЛ, 15 тур
Урал (мол)
1 : 1
19.07.2024
Нижний Новгород (мол)
1' - 90'
Россия. МФЛ, 14 тур
Оренбург (мол)
2 : 2
12.07.2024
Нижний Новгород (мол)
1' - 90'
Россия. МФЛ, 13 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 5
05.07.2024
Чертаново (мол)
1' - 85'
Россия. МФЛ, 12 тур
Ростов (мол)
4 : 0
28.06.2024
Нижний Новгород (мол)
1' - 64'
Россия. МФЛ, 9 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 0
10.05.2024
Факел (мол)
1' - 90'
65'
Россия. МФЛ, 7 тур
Зенит (мол)
3 : 1
26.04.2024
Нижний Новгород (мол)
1' - 84'
Россия. МФЛ, 6 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
19.04.2024
Урал (мол)
46' - 90'
Россия. МФЛ, 5 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
12.04.2024
Оренбург (мол)
1' - 71'
Россия. МФЛ, 3 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
29.03.2024
Ростов (мол)
1' - 70'
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