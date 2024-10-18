Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Балтика (мол) - Нижний Новгород (мол)
Балтика (мол) - Нижний Новгород (мол): обзор матча 18 октября 2024
Балтика (мол)
18.10.2024, пятница, 13:00
Россия. МФЛ, группа B, 7 тур
6 : 1
Завершен
Нижний Новгород (мол)
23'
К. Степанов
29'
К. Степанов
37'
К. Степанов
45'
В. Медвикус (АГ)
79'
А. Русаков
82'
А. Блудов (П)
86'
Р. Исаченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Балтика (мол) - Нижний Новгород (мол)
ГОЛ! 7:0!
Р. Исаченко
Пас отдал
И. Сафонов
86'
ГОЛ с пенальти! 6:0!
А. Блудов
Пас отдал
Я. Банный
82'
ГОЛ! 5:0!
А. Русаков
Пас отдал
Я. Банный
79'
ГОЛ в свои ворота! 4:0!
В. Медвикус
45'
43'
Вторая желтая
М. Шахов
ГОЛ! 3:0!
К. Степанов
Пас отдал
А. Блудов
37'
ГОЛ! 2:0!
К. Степанов
Пас отдал
Д. Шрамко
29'
ГОЛ! 1:0!
К. Степанов
Пас отдал
А. Сагалбаев
23'
8'
Красная карточка
В. Мошкин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика (мол)
36
Андрей Цицилин
ВР
23
Александр Зюрин
ЛЗ
20
Артемий Блудов
ЦЗ
33
Данила Шрамко
ЦЗ
6
Александр Русаков
ЦЗ
54
Даниэль Голощанов
ЦП
57
Эльджат Мамедов
ЦП
69
Артём Афанасьев
АП
77
Муслим Набиев
ПВ
55
Арнур Сагалбаев
ЦФ
39
Кирилл Степанов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Усин
Нижний Новгород (мол)
95
Михаил Лаврентьев
ВР
20
Александр Аржанов
ЦЗ
71
Арсений Ефремов
ЦЗ
49
Владислав Мошкин
ЦЗ
4
Владислав Медвикус
ПЗ
6
Дмитрий Заботкин
ЦП
11
Иван Бреславцев
ЦП
58
Максим Шахов
ЦП
46
Иван Губанов
ПВ
9
Роман Осин
ЦФ
19
Расул Биджилов
ЦФ
Главный тренер
Александр Вингарт
Балтика (мол)
98
Иван Гаврилов
ВР
2
Матвей Пышкин
ЦЗ
81
Иван Сафонов
ЦЗ
46
Артём Бровченко
ЦЗ
51
Иван Черняк
ОП
69
Роман Исаченко
ЦП
10
Егор Жиляков
ЦП
82
Артем Макаров
ЦП
31
Ярослав Банный
ЦФ
Нижний Новгород (мол)
1
Егор Желобов
ВР
38
Степан Голубев
ЦЗ
52
Максим Серов
ПЗ
54
Владимир Минеев
ЛВ
47
Дмитрий Гусаров
ПВ
7
Денис Чупрунов
ЦФ
11
Рафаэль Арзуманян
ЦФ
4-2-2-2
36
Цицилин
23
Зюрин
33
Шрамко
6
Русаков
20
Блудов
54
Голощанов
57
Мамедов
69
Афанасьев
77
Набиев
39
Степанов
55
Сагалбаев
4-3-1-2
95
Лаврентьев
4
Медвикус
71
Ефремов
49
Мошкин
20
Аржанов
6
Заботкин
11
Бреславцев
58
Шахов
46
Губанов
19
Биджилов
9
Осин
Остались в запасе
Балтика (мол)
Нижний Новгород (мол)
98
Иван Гаврилов
ВР
31
Ярослав Банный
ЦФ
2
Матвей Пышкин
ЦЗ
81
Иван Сафонов
ЦЗ
46
Артём Бровченко
ЦЗ
69
Роман Исаченко
ЦП
10
Егор Жиляков
ЦП
51
Иван Черняк
ОП
82
Артем Макаров
ЦП
Главный тренер
Владимир Усин
1
Егор Желобов
ВР
38
Степан Голубев
ЦЗ
52
Максим Серов
ПЗ
54
Владимир Минеев
ЛВ
7
Денис Чупрунов
ЦФ
11
Рафаэль Арзуманян
ЦФ
47
Дмитрий Гусаров
ПВ
Главный тренер
Александр Вингарт
Остались в запасе
98
Иван Гаврилов
ВР
31
Ярослав Банный
ЦФ
2
Матвей Пышкин
ЦЗ
81
Иван Сафонов
ЦЗ
46
Артём Бровченко
ЦЗ
69
Роман Исаченко
ЦП
10
Егор Жиляков
ЦП
51
Иван Черняк
ОП
82
Артем Макаров
ЦП
Остались в запасе
1
Егор Желобов
ВР
38
Степан Голубев
ЦЗ
52
Максим Серов
ПЗ
54
Владимир Минеев
ЛВ
7
Денис Чупрунов
ЦФ
11
Рафаэль Арзуманян
ЦФ
47
Дмитрий Гусаров
ПВ
Главный тренер
Владимир Усин
Главный тренер
Александр Вингарт
Статистика матча Балтика (мол) - Нижний Новгород (мол)
2
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Балтика (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Балтика (мол)
2 : 5
21.11.2025
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
3 : 0
07.11.2025
Балтика (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Балтика (мол)
0 : 1
31.10.2025
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
6 : 0
24.10.2025
Балтика (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Балтика (мол)
1 : 0
17.10.2025
Ахмат (мол)
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо Мх (мол)
0 : 0
20.11.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Урал (мол)
1 : 0
30.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Новости команд
Все
Балтика (мол)
Нижний Новгород (мол)
В России забили гол прямым броском из аута после сальто
24 сентября
3
Транспортный коллапс в России затронул футбол
2025.05.07 23:17
1
Экс-игрок молодежки «Пари НН» рассказал, сколько зарабатывал на договорняках
2025.01.07 15:30
1
Игрок, пожизненно отстраненный за договорняки, рассказал о бонусах за пенальти и удаления
2025.01.07 14:18
1
Отстраненный пожизненно российский футболист рассказал об ощущениях от сдачи матчей
2025.01.07 12:58
1
В России забили гол прямым броском из аута после сальто
24 сентября
3
Транспортный коллапс в России затронул футбол
2025.05.07 23:17
1
Экс-игрок молодежки «Пари НН» рассказал, сколько зарабатывал на договорняках
2025.01.07 15:30
1
Игрок, пожизненно отстраненный за договорняки, рассказал о бонусах за пенальти и удаления
2025.01.07 14:18
1
Отстраненный пожизненно российский футболист рассказал об ощущениях от сдачи матчей
2025.01.07 12:58
1
«Пари НН» отреагировал на дисквалификации игроков молодежной команды за договорняки
2024.12.27 21:30
2
В КДК объяснили разницу в сроках наказаний за договорняки для игроков молодежки «Пари НН»
2024.12.27 16:19
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+