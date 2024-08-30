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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Нижний Новгород (мол) - Балтика (мол)
Нижний Новгород (мол) - Балтика (мол): обзор матча 30 августа 2024
Нижний Новгород (мол)
30.08.2024, пятница, 15:00
Россия. МФЛ, группа B, 2 тур
1 : 2
Завершен
Балтика (мол)
9'
И. Губанов
6'
В. Поспелов
75'
Э. Мамедов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нижний Новгород (мол) - Балтика (мол)
Вторая желтая
В. Минеев
83'
75'
ГОЛ! 1:2!
Э. Мамедов
Замена
Р. Осин
️️️️
Д. Чупрунов
75'
71'
Замена
А. Афанасьев
️️️️
А. Сагалбаев
68'
Замена
А. Кузьмин
️️️️
В. Поспелов
Желтая карточка
Д. Гусаров
63'
Замена
Д. Гусаров
️️️️
И. Губанов
58'
56'
Замена
И. Толочко
️️️️
М. Набиев
49'
Замена
П. Кондратюк
️️️️
А. Блудов
46'
Желтая карточка
А. Блудов
Замена
Р. Арзуманян
️️️️
Р. Биджилов
46'
43'
Желтая карточка
А. Сагалбаев
42'
Красная карточка
Р. Сурмий
38'
Желтая карточка
Д. Чамеев
Замена
В. Мошкин
️️️️
В. Журавлев
35'
Желтая карточка
В. Минеев
30'
ГОЛ! 1:1!
И. Губанов
9'
6'
ГОЛ! 0:1!
В. Поспелов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород (мол)
95
Михаил Лаврентьев
ВР
20
Александр Аржанов
ЦЗ
40
Владислав Журавлев
ЦЗ
4
Владислав Медвикус
ПЗ
54
Владимир Минеев
ЛВ
11
Иван Бреславцев
ЦП
58
Максим Шахов
ЦП
17
Михаил Малоземов
АП
46
Иван Губанов
ПВ
7
Денис Чупрунов
ЦФ
19
Расул Биджилов
ЦФ
Главный тренер
Александр Вингарт
Балтика (мол)
98
Иван Гаврилов
ВР
23
Александр Зюрин
ЛЗ
72
Роман Сурмий
ЛЗ
20
Артемий Блудов
ЦЗ
33
Данила Шрамко
ЦЗ
75
Дмитрий Чамеев
ПЗ
57
Эльджат Мамедов
ЦП
7
Дмитрий Никитин
ЦП
77
Муслим Набиев
ПВ
42
Владислав Поспелов
ПВ
55
Арнур Сагалбаев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Усин
Нижний Новгород (мол)
1
Егор Желобов
ВР
42
Артем Кузин
ЦЗ
49
Владислав Мошкин
ЦЗ
71
Арсений Ефремов
ЦЗ
6
Дмитрий Заботкин
ЦП
47
Дмитрий Гусаров
ПВ
10
Никита Поляков
ЦФ
9
Роман Осин
ЦФ
14
Даниил Трифанов
ЦФ
11
Рафаэль Арзуманян
ЦФ
Балтика (мол)
36
Андрей Цицилин
ВР
46
Артём Бровченко
ЦЗ
85
Павел Кондратюк
ПЗ
41
Иван Толочко
ЛВ
86
Артем Яшков
ЛВ
69
Артём Афанасьев
АП
47
Александр Кузьмин
ПВ
3-2-3-2
95
Лаврентьев
20
Аржанов
40
Журавлев
4
Медвикус
11
Бреславцев
58
Шахов
54
Минеев
17
Малоземов
46
Губанов
19
Биджилов
7
Чупрунов
3-2-2-2-1
98
Гаврилов
23
Зюрин
20
Блудов
33
Шрамко
75
Чамеев
72
Сурмий
57
Мамедов
7
Никитин
42
Поспелов
77
Набиев
55
Сагалбаев
7
Чупрунов
9
Осин
9
Осин
7
Чупрунов
46
Губанов
47
Гусаров
47
Гусаров
46
Губанов
19
Биджилов
11
Арзуманян
11
Арзуманян
19
Биджилов
40
Журавлев
49
Мошкин
49
Мошкин
40
Журавлев
20
Блудов
85
Кондратюк
85
Кондратюк
20
Блудов
55
Сагалбаев
69
Афанасьев
69
Афанасьев
55
Сагалбаев
77
Набиев
41
Толочко
41
Толочко
77
Набиев
42
Поспелов
47
Кузьмин
47
Кузьмин
42
Поспелов
Остались в запасе
Нижний Новгород (мол)
Балтика (мол)
10
Никита Поляков
ЦФ
14
Даниил Трифанов
ЦФ
42
Артем Кузин
ЦЗ
71
Арсений Ефремов
ЦЗ
1
Егор Желобов
ВР
6
Дмитрий Заботкин
ЦП
Главный тренер
Александр Вингарт
36
Андрей Цицилин
ВР
46
Артём Бровченко
ЦЗ
86
Артем Яшков
ЛВ
Главный тренер
Владимир Усин
Остались в запасе
10
Никита Поляков
ЦФ
14
Даниил Трифанов
ЦФ
42
Артем Кузин
ЦЗ
71
Арсений Ефремов
ЦЗ
1
Егор Желобов
ВР
6
Дмитрий Заботкин
ЦП
Остались в запасе
36
Андрей Цицилин
ВР
46
Артём Бровченко
ЦЗ
86
Артем Яшков
ЛВ
Главный тренер
Александр Вингарт
Главный тренер
Владимир Усин
Статистика матча Нижний Новгород (мол) - Балтика (мол)
2
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо Мх (мол)
0 : 0
20.11.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Урал (мол)
1 : 0
30.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Балтика (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Балтика (мол)
2 : 5
21.11.2025
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
3 : 0
07.11.2025
Балтика (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Балтика (мол)
0 : 1
31.10.2025
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
6 : 0
24.10.2025
Балтика (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Балтика (мол)
1 : 0
17.10.2025
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