Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Нижний Новгород (мол) - Кр. Советов (мол)
Нижний Новгород (мол) - Кр. Советов (мол): обзор матча 20 сентября 2024
Нижний Новгород (мол)
20.09.2024, пятница, 13:00
Россия. МФЛ, группа B, 4 тур
1 : 3
Завершен
Кр. Советов (мол)
23'
Д. Чупрунов
8'
И. Морозов
12'
Е. Борисов
48'
Я. Демченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нижний Новгород (мол) - Кр. Советов (мол)
90'
Желтая карточка
А. Сорокин
89'
Желтая карточка
Д. Черкасов
85'
Замена
А. Хаматдинов
️️️️
И. Морозов
Замена
Д. Трифанов
️️️️
Р. Осин
85'
80'
Замена
А. Грищенко
️️️️
Д. Филиппов
Красная карточка
В. Журавлев
76'
74'
Замена
С. Самедов
️️️️
Д. Базыгин
72'
Замена
П. Масюк
️️️️
Д. Маликов
72'
Замена
Ф. Бодров
️️️️
Е. Борисов
72'
Замена
А. Сорокин
️️️️
Д. Ошевнев
Замена
Д. Гусаров
️️️️
Д. Чупрунов
67'
63'
Замена
Д. Максимов
️️️️
Я. Демченко
Замена
А. Ефремов
️️️️
А. Аржанов
59'
Замена
Р. Биджилов
️️️️
М. Серов
59'
53'
Желтая карточка
И. Морозов
Замена
В. Минеев
️️️️
И. Бреславцев
53'
Желтая карточка
Р. Арзуманян
51'
48'
ГОЛ! 1:3!
Я. Демченко
ГОЛ! 1:2!
Д. Чупрунов
23'
12'
ГОЛ! 0:2!
Е. Борисов
Пас отдал
И. Морозов
8'
ГОЛ! 0:1!
И. Морозов
Пас отдал
Д. Черкасов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород (мол)
30
Никита Медведев
ВР
95
Михаил Лаврентьев
ВР
40
Владислав Журавлев
ЦЗ
20
Александр Аржанов
ЦЗ
52
Максим Серов
ПЗ
58
Максим Шахов
ЦП
11
Иван Бреславцев
ЦП
6
Дмитрий Заботкин
ЦП
9
Роман Осин
ЦФ
11
Рафаэль Арзуманян
ЦФ
7
Денис Чупрунов
ЦФ
Главный тренер
Александр Вингарт
Кр. Советов (мол)
16
Арсений Осадчий
ВР
75
Дмитрий Филиппов
ЦЗ
53
Ярослав Демченко
ЦЗ
93
Максим Уразаев
ЦП
49
Владислав Рябцев
ЦП
91
Иван Морозов
АП
54
Денис Ошевнев
АП
67
Денис Базыгин
АП
83
Дмитрий Черкасов
АП
21
Егор Борисов
ПВ
78
Денис Маликов
ЦФ
Нижний Новгород (мол)
99
Даниил Логвиненко
ВР
71
Арсений Ефремов
ЦЗ
3
Егор Григорьев
ПЗ
5
Егор Парамыгин
ПЗ
37
Ильнар Сябитов
ПЗ
54
Владимир Минеев
ЛВ
47
Дмитрий Гусаров
ПВ
19
Расул Биджилов
ЦФ
10
Никита Поляков
ЦФ
14
Даниил Трифанов
ЦФ
Кр. Советов (мол)
57
Илья Арзютов
ВР
99
Евгений Осипов
ВР
86
Самид Самедов
ЛЗ
92
Дамир Максимов
ПЗ
87
Петр Масюк
ЦП
79
Артём Сорокин
ЦП
62
Артем Грищенко
ПВ
88
Лева Назарян
ЦФ
94
Амир Хаматдинов
ЦФ
97
Филипп Бодров
ЦФ
3-3-3
30
Медведев
40
Журавлев
20
Аржанов
52
Серов
58
Шахов
11
Бреславцев
6
Заботкин
7
Чупрунов
11
Арзуманян
9
Осин
2-2-3-3
16
Осадчий
75
Филиппов
53
Демченко
93
Уразаев
49
Рябцев
21
Борисов
83
Черкасов
67
Базыгин
78
Маликов
54
Ошевнев
91
Морозов
52
Серов
19
Биджилов
19
Биджилов
52
Серов
7
Чупрунов
47
Гусаров
47
Гусаров
7
Чупрунов
9
Осин
14
Трифанов
14
Трифанов
9
Осин
11
Бреславцев
54
Минеев
54
Минеев
11
Бреславцев
20
Аржанов
71
Ефремов
71
Ефремов
20
Аржанов
67
Базыгин
86
Самедов
86
Самедов
67
Базыгин
53
Демченко
92
Максимов
92
Максимов
53
Демченко
78
Маликов
87
Масюк
87
Масюк
78
Маликов
54
Ошевнев
79
Сорокин
79
Сорокин
54
Ошевнев
75
Филиппов
62
Грищенко
62
Грищенко
75
Филиппов
91
Морозов
94
Хаматдинов
94
Хаматдинов
91
Морозов
21
Борисов
97
Бодров
97
Бодров
21
Борисов
Остались в запасе
Нижний Новгород (мол)
Кр. Советов (мол)
10
Никита Поляков
ЦФ
99
Даниил Логвиненко
ВР
3
Егор Григорьев
ПЗ
5
Егор Парамыгин
ПЗ
37
Ильнар Сябитов
ПЗ
Главный тренер
Александр Вингарт
57
Илья Арзютов
ВР
99
Евгений Осипов
ВР
88
Лева Назарян
ЦФ
Остались в запасе
10
Никита Поляков
ЦФ
99
Даниил Логвиненко
ВР
3
Егор Григорьев
ПЗ
5
Егор Парамыгин
ПЗ
37
Ильнар Сябитов
ПЗ
Остались в запасе
57
Илья Арзютов
ВР
99
Евгений Осипов
ВР
88
Лева Назарян
ЦФ
Главный тренер
Александр Вингарт
Статистика матча Нижний Новгород (мол) - Кр. Советов (мол)
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо Мх (мол)
0 : 0
20.11.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Урал (мол)
1 : 0
30.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Новости команд
Все
Нижний Новгород (мол)
Кр. Советов (мол)
Легенда «Крыльев Советов» Бобер покинул клуб
2025.12.10 18:53
Экс-игрок молодежки «Пари НН» рассказал, сколько зарабатывал на договорняках
2025.01.07 15:30
1
Игрок, пожизненно отстраненный за договорняки, рассказал о бонусах за пенальти и удаления
2025.01.07 14:18
1
Отстраненный пожизненно российский футболист рассказал об ощущениях от сдачи матчей
2025.01.07 12:58
1
«Пари НН» отреагировал на дисквалификации игроков молодежной команды за договорняки
2024.12.27 21:30
2
Экс-игрок молодежки «Пари НН» рассказал, сколько зарабатывал на договорняках
2025.01.07 15:30
1
Игрок, пожизненно отстраненный за договорняки, рассказал о бонусах за пенальти и удаления
2025.01.07 14:18
1
Отстраненный пожизненно российский футболист рассказал об ощущениях от сдачи матчей
2025.01.07 12:58
1
«Пари НН» отреагировал на дисквалификации игроков молодежной команды за договорняки
2024.12.27 21:30
2
В КДК объяснили разницу в сроках наказаний за договорняки для игроков молодежки «Пари НН»
2024.12.27 16:19
2
Легенда «Крыльев Советов» Бобер покинул клуб
2025.12.10 18:53
Матч молодежек «Тамбова» и «Крыльев Советов» доиграют с 83-й минуты. Судья ошибочно прекратил встречу
2020.03.18 15:12
2
Молодежное первенство. «Зенит» проиграл «Крыльям Советов» со счетом 1:5, Соколов оформил покер
2019.10.26 21:10
8
Молодежное первенство. «Енисей» дома всухую проиграл «Крыльям Советов»
2018.08.26 10:55
1
Молодежное первенство. «Локомотив» в большинстве всухую уступил «Крыльям Советов»
2018.08.19 12:17
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+