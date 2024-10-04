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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Нижний Новгород (мол) - Рубин (мол)
Нижний Новгород (мол) - Рубин (мол): обзор матча 04 октября 2024
Нижний Новгород (мол)
04.10.2024, пятница, 13:00
Россия. МФЛ, группа B, 6 тур
0 : 3
Завершен
Рубин (мол)
45'
И. Балясников
60'
А. Магфуров
65'
А. Сайфутдинов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нижний Новгород (мол) - Рубин (мол)
Замена
Д. Трифанов
️️️️
В. Минеев
90'
88'
Желтая карточка
Д. Власов
Замена
В. Мошкин
️️️️
А. Аржанов
76'
74'
Замена
Т. Хакимов
️️️️
Ф. Золотарев
Желтая карточка
Д. Чупрунов
73'
65'
ГОЛ! 0:3!
А. Сайфутдинов
64'
Замена
Р. Кулахметов
️️️️
А. Магфуров
62'
Замена
А. Киселенко
️️️️
К. Кудрявцев
60'
ГОЛ! 0:2!
А. Магфуров
Замена
Д. Чупрунов
️️️️
В. Мошкин
60'
45'
ГОЛ! 0:1!
И. Балясников
Красная карточка
А. Кузин
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород (мол)
99
Даниил Логвиненко
ВР
20
Александр Аржанов
ЦЗ
42
Артем Кузин
ЦЗ
52
Максим Серов
ПЗ
4
Владислав Медвикус
ПЗ
54
Владимир Минеев
ЛВ
6
Дмитрий Заботкин
ЦП
58
Максим Шахов
ЦП
47
Дмитрий Гусаров
ПВ
11
Рафаэль Арзуманян
ЦФ
9
Роман Осин
ЦФ
Главный тренер
Александр Вингарт
Рубин (мол)
91
Амир Хайрулин
ВР
50
Эмиль Камилов
ВР
18
Кирилл Кудрявцев
ЛВ
82
Артем Горностаев
ЛВ
11
Егор Чумарин
ОП
62
Рамазан Галеев
ОП
19
Илья Балясников
ОП
79
Айдан Магфуров
АП
74
Эмиль Ганеев
АП
92
Федор Золотарев
ЦФ
92
Артем Ибрагимов
РФ
Главный тренер
Айдар Яруллин
Нижний Новгород (мол)
95
Михаил Лаврентьев
ВР
49
Владислав Мошкин
ЦЗ
40
Владислав Журавлев
ЦЗ
5
Егор Парамыгин
ПЗ
37
Ильнар Сябитов
ПЗ
11
Иван Бреславцев
ЦП
46
Иван Губанов
ПВ
10
Никита Поляков
ЦФ
7
Денис Чупрунов
ЦФ
14
Даниил Трифанов
ЦФ
19
Расул Биджилов
ЦФ
Рубин (мол)
64
Нияз Файзуллин
ЛЗ
47
Артем Киселенко
ЦЗ
66
Тимур Хакимов
ЦЗ
53
Ранель Кулахметов
ОП
34
Айдар Сайфутдинов
ПВ
50
Данила Власов
ЦФ
8
Михаил Гуляев
ЦФ
4-2-2-2
99
Логвиненко
52
Серов
20
Аржанов
42
Кузин
4
Медвикус
6
Заботкин
58
Шахов
54
Минеев
47
Гусаров
9
Осин
11
Арзуманян
3-3-3
91
Хайрулин
11
Чумарин
62
Галеев
19
Балясников
18
Кудрявцев
74
Ганеев
82
Горностаев
92
Ибрагимов
92
Золотарев
79
Магфуров
20
Аржанов
49
Мошкин
49
Мошкин
20
Аржанов
Мошкин
7
Чупрунов
7
Чупрунов
Мошкин
54
Минеев
14
Трифанов
14
Трифанов
54
Минеев
18
Кудрявцев
47
Киселенко
47
Киселенко
18
Кудрявцев
92
Золотарев
66
Хакимов
66
Хакимов
92
Золотарев
79
Магфуров
53
Кулахметов
53
Кулахметов
79
Магфуров
Остались в запасе
Нижний Новгород (мол)
Рубин (мол)
95
Михаил Лаврентьев
ВР
10
Никита Поляков
ЦФ
5
Егор Парамыгин
ПЗ
37
Ильнар Сябитов
ПЗ
40
Владислав Журавлев
ЦЗ
11
Иван Бреславцев
ЦП
46
Иван Губанов
ПВ
19
Расул Биджилов
ЦФ
Главный тренер
Александр Вингарт
64
Нияз Файзуллин
ЛЗ
50
Данила Власов
ЦФ
34
Айдар Сайфутдинов
ПВ
8
Михаил Гуляев
ЦФ
Главный тренер
Айдар Яруллин
Остались в запасе
95
Михаил Лаврентьев
ВР
10
Никита Поляков
ЦФ
5
Егор Парамыгин
ПЗ
37
Ильнар Сябитов
ПЗ
40
Владислав Журавлев
ЦЗ
11
Иван Бреславцев
ЦП
46
Иван Губанов
ПВ
19
Расул Биджилов
ЦФ
Остались в запасе
64
Нияз Файзуллин
ЛЗ
50
Данила Власов
ЦФ
34
Айдар Сайфутдинов
ПВ
8
Михаил Гуляев
ЦФ
Главный тренер
Александр Вингарт
Главный тренер
Айдар Яруллин
Статистика матча Нижний Новгород (мол) - Рубин (мол)
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо Мх (мол)
0 : 0
20.11.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Урал (мол)
1 : 0
30.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
1 : 1
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
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