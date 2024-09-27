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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Строгино (мол) - Нижний Новгород (мол)
Строгино (мол) - Нижний Новгород (мол): обзор матча 27 сентября 2024
Строгино (мол)
27.09.2024, пятница, 11:00
Россия. МФЛ, группа B, 5 тур
1 : 1
Завершен
Нижний Новгород (мол)
63'
К. Кроль
45'
А. Кузин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Строгино (мол) - Нижний Новгород (мол)
Вторая желтая
А. Мулдаров
83'
Замена
Н. Дутышев
️️️️
К. Кроль
79'
68'
Замена
В. Минеев
️️️️
А. Ефремов
64'
Замена
Д. Гусаров
️️️️
Д. Чупрунов
ГОЛ! 1:1!
К. Кроль
63'
58'
Желтая карточка
Р. Осин
Замена
М. Микаэлян
️️️️
С. Чехлов
57'
56'
Замена
М. Серов
️️️️
И. Бреславцев
54'
Желтая карточка
А. Аржанов
46'
Замена
Р. Осин
️️️️
Р. Биджилов
Замена
В. Манукян
️️️️
Р. Хуранов
46'
Замена
А. Мирзоян
️️️️
Г. Чебану
46'
45'
ГОЛ! 0:1!
А. Кузин
33'
Желтая карточка
Р. Биджилов
Желтая карточка
С. Гузюк
33'
Пенальти не реализован!
С. Чехлов
13'
Желтая карточка
А. Мулдаров
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Строгино (мол)
31
Денис Драган
ВР
25
Алексей Мулдаров
ЦЗ
66
Константин Тарнолицкий
ЦЗ
80
Глеб Чебану
ПЗ
7
Рамиль Хуранов
ЛВ
7
Серафим Чехлов
ОП
5
Владислав Саушкин
ОП
77
Роман Торосян
ПВ
29
Кирилл Кроль
ПВ
15
Сергей Гузюк
ЦФ
19
Никита Челышев
ЦФ
Главный тренер
Альберт Саркисян
Нижний Новгород (мол)
99
Даниил Логвиненко
ВР
71
Арсений Ефремов
ЦЗ
42
Артем Кузин
ЦЗ
20
Александр Аржанов
ЦЗ
4
Владислав Медвикус
ПЗ
6
Дмитрий Заботкин
ЦП
11
Иван Бреславцев
ЦП
58
Максим Шахов
ЦП
19
Расул Биджилов
ЦФ
11
Рафаэль Арзуманян
ЦФ
7
Денис Чупрунов
ЦФ
Главный тренер
Александр Вингарт
Строгино (мол)
16
Андрей Назар
ВР
5
Григорий Биссинг
ЦЗ
63
Денис Богатиков
ПЗ
69
Артур Мирзоян
ОП
17
Никита Дутышев
ЦП
13
Никита Панов
АП
24
Михаил Микаэлян
ЦФ
26
Ваган Манукян
ЦФ
Нижний Новгород (мол)
1
Егор Желобов
ВР
53
Матвей Кошелев
ВР
5
Егор Парамыгин
ПЗ
52
Максим Серов
ПЗ
54
Владимир Минеев
ЛВ
47
Дмитрий Гусаров
ПВ
14
Даниил Трифанов
ЦФ
9
Роман Осин
ЦФ
3-2-3-2
31
Драган
25
Мулдаров
66
Тарнолицкий
80
Чебану
7
Чехлов
5
Саушкин
7
Хуранов
77
Торосян
29
Кроль
19
Челышев
15
Гузюк
4-3-3
99
Логвиненко
4
Медвикус
42
Кузин
20
Аржанов
71
Ефремов
6
Заботкин
11
Бреславцев
58
Шахов
7
Чупрунов
11
Арзуманян
19
Биджилов
7
Чехлов
24
Микаэлян
24
Микаэлян
7
Чехлов
29
Кроль
17
Дутышев
17
Дутышев
29
Кроль
80
Чебану
69
Мирзоян
69
Мирзоян
80
Чебану
7
Хуранов
26
Манукян
26
Манукян
7
Хуранов
11
Бреславцев
52
Серов
52
Серов
11
Бреславцев
71
Ефремов
54
Минеев
54
Минеев
71
Ефремов
7
Чупрунов
47
Гусаров
47
Гусаров
7
Чупрунов
19
Биджилов
9
Осин
9
Осин
19
Биджилов
Остались в запасе
Строгино (мол)
Нижний Новгород (мол)
16
Андрей Назар
ВР
63
Денис Богатиков
ПЗ
13
Никита Панов
АП
5
Григорий Биссинг
ЦЗ
Главный тренер
Альберт Саркисян
1
Егор Желобов
ВР
53
Матвей Кошелев
ВР
5
Егор Парамыгин
ПЗ
14
Даниил Трифанов
ЦФ
Главный тренер
Александр Вингарт
Остались в запасе
16
Андрей Назар
ВР
63
Денис Богатиков
ПЗ
13
Никита Панов
АП
5
Григорий Биссинг
ЦЗ
Остались в запасе
1
Егор Желобов
ВР
53
Матвей Кошелев
ВР
5
Егор Парамыгин
ПЗ
14
Даниил Трифанов
ЦФ
Главный тренер
Альберт Саркисян
Главный тренер
Александр Вингарт
Статистика матча Строгино (мол) - Нижний Новгород (мол)
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Строгино (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 2
08.11.2024
Строгино (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Строгино (мол)
3 : 1
01.11.2024
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Факел (мол)
3 : 0
25.10.2024
Строгино (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Строгино (мол)
1 : 2
18.10.2024
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 6 тур
Урал (мол)
1 : 5
04.10.2024
Строгино (мол)
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо Мх (мол)
0 : 0
20.11.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Урал (мол)
1 : 0
30.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
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