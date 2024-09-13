Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Мастер-Сатурн - Нижний Новгород (мол)
Мастер-Сатурн - Нижний Новгород (мол): обзор матча 13 сентября 2024
Мастер-Сатурн
13.09.2024, пятница, 13:00
Россия. МФЛ, группа B, 3 тур
0 : 2
Завершен
Нижний Новгород (мол)
43'
Р. Осин
66'
Р. Арзуманян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мастер-Сатурн - Нижний Новгород (мол)
84'
Замена
Д. Гусаров
️️️️
Р. Осин
73'
Замена
Н. Поляков
️️️️
Д. Чупрунов
Желтая карточка
Г. Малажа
70'
66'
ГОЛ! 0:2!
Р. Арзуманян
Пас отдал
М. Шахов
Желтая карточка
А. Епишев
56'
Замена
А. Шевцов
️️️️
И. Бацаев
46'
43'
ГОЛ! 0:1!
Р. Осин
Пас отдал
И. Бреславцев
37'
Замена
Р. Осин
️️️️
И. Губанов
Желтая карточка
А. Солодухин
18'
Желтая карточка
Д. Зубарев
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мастер-Сатурн
23
Всеволод Першин
ВР
3
Аким Епишев
ЦЗ
24
Иван Шкарапутов
ЦЗ
4
Александр Губаз
ПЗ
18
Вениамин Васильченко
ОП
21
Игнат Бацаев
ОП
26
Георгий Малажа
ОП
54
Даниил Секач
ОП
22
Андрей Солодухин
АП
9
Данила Зубарев
ПВ
17
Владислав Галкин
ПВ
Главный тренер
Игорь Гаврилин
Нижний Новгород (мол)
95
Михаил Лаврентьев
ВР
40
Владислав Журавлев
ЦЗ
49
Владислав Мошкин
ЦЗ
20
Александр Аржанов
ЦЗ
4
Владислав Медвикус
ПЗ
6
Дмитрий Заботкин
ЦП
11
Иван Бреславцев
ЦП
58
Максим Шахов
ЦП
46
Иван Губанов
ПВ
7
Денис Чупрунов
ЦФ
19
Расул Биджилов
ЦФ
Главный тренер
Александр Вингарт
Мастер-Сатурн
23
Кузьма Тилюпо
ВР
16
Даниэль Агасян
ВР
76
Андрей Шевцов
ОП
Нижний Новгород (мол)
1
Егор Желобов
ВР
71
Арсений Ефремов
ЦЗ
52
Максим Серов
ПЗ
47
Дмитрий Гусаров
ПВ
11
Рафаэль Арзуманян
ЦФ
10
Никита Поляков
ЦФ
9
Роман Осин
ЦФ
3-4-3
23
Першин
3
Епишев
24
Шкарапутов
4
Губаз
21
Бацаев
26
Малажа
54
Секач
18
Васильченко
9
Зубарев
22
Солодухин
17
Галкин
4-3-1-2
95
Лаврентьев
4
Медвикус
49
Мошкин
20
Аржанов
40
Журавлев
6
Заботкин
11
Бреславцев
58
Шахов
46
Губанов
19
Биджилов
7
Чупрунов
21
Бацаев
76
Шевцов
76
Шевцов
21
Бацаев
Осин
47
Гусаров
47
Гусаров
Осин
7
Чупрунов
10
Поляков
10
Поляков
7
Чупрунов
46
Губанов
9
Осин
9
Осин
46
Губанов
Остались в запасе
Мастер-Сатурн
Нижний Новгород (мол)
23
Кузьма Тилюпо
ВР
16
Даниэль Агасян
ВР
Главный тренер
Игорь Гаврилин
1
Егор Желобов
ВР
71
Арсений Ефремов
ЦЗ
52
Максим Серов
ПЗ
11
Рафаэль Арзуманян
ЦФ
Главный тренер
Александр Вингарт
Остались в запасе
23
Кузьма Тилюпо
ВР
16
Даниэль Агасян
ВР
Остались в запасе
1
Егор Желобов
ВР
71
Арсений Ефремов
ЦЗ
52
Максим Серов
ПЗ
11
Рафаэль Арзуманян
ЦФ
Главный тренер
Игорь Гаврилин
Главный тренер
Александр Вингарт
Статистика матча Мастер-Сатурн - Нижний Новгород (мол)
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Мастер-Сатурн
Россия. МФЛ, 10 тур
Ахмат (мол)
4 : 0
08.11.2024
Мастер-Сатурн
Россия. МФЛ, 9 тур
Мастер-Сатурн
1 : 6
01.11.2024
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
25.10.2024
Мастер-Сатурн
Россия. МФЛ, 7 тур
Мастер-Сатурн
1 : 3
18.10.2024
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 6 тур
Факел (мол)
3 : 1
04.10.2024
Мастер-Сатурн
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо Мх (мол)
0 : 0
20.11.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Урал (мол)
1 : 0
30.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Новости команд
Все
Мастер-Сатурн
Нижний Новгород (мол)
Экс-игрок молодежки «Пари НН» рассказал, сколько зарабатывал на договорняках
2025.01.07 15:30
1
Игрок, пожизненно отстраненный за договорняки, рассказал о бонусах за пенальти и удаления
2025.01.07 14:18
1
Отстраненный пожизненно российский футболист рассказал об ощущениях от сдачи матчей
2025.01.07 12:58
1
«Пари НН» отреагировал на дисквалификации игроков молодежной команды за договорняки
2024.12.27 21:30
2
В КДК объяснили разницу в сроках наказаний за договорняки для игроков молодежки «Пари НН»
2024.12.27 16:19
2
Игрок юношеской сборной России Джебов перешел в «Ростов»
2021.12.07 14:49
1
Экс-игрок молодежки «Пари НН» рассказал, сколько зарабатывал на договорняках
2025.01.07 15:30
1
Игрок, пожизненно отстраненный за договорняки, рассказал о бонусах за пенальти и удаления
2025.01.07 14:18
1
Отстраненный пожизненно российский футболист рассказал об ощущениях от сдачи матчей
2025.01.07 12:58
1
«Пари НН» отреагировал на дисквалификации игроков молодежной команды за договорняки
2024.12.27 21:30
2
В КДК объяснили разницу в сроках наказаний за договорняки для игроков молодежки «Пари НН»
2024.12.27 16:19
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+