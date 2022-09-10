Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Lucas Cardoso - статистика

    #16 | Полузащитник
    Имя Lucas Cardoso
    Позиция Полузащитник
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Куяба 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.11.2022 Был в запасе Куяба (Куяба) 2:1 Коритиба (Коритиба)
    11.11.2022 Был в запасе Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 3:0 Куяба (Куяба)
    07.11.2022 Был в запасе Куяба (Куяба) 1:1 Палмейрас (Сан-Паулу)
    02.11.2022 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 0:2 Куяба (Куяба)
    28.10.2022 1' -90' Куяба (Куяба) 1:0 Аваи (Флорианополис)
    24.10.2022 Был в запасе Куяба (Куяба) 1:2 Гойас (Гояния)
    16.10.2022 Был в запасе Сеара (Форталеза) 1:1 Куяба (Куяба)
    09.10.2022 Был в запасе Куяба (Куяба) 1:2 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    19.09.2022 Был в запасе Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 2:2 Куяба (Куяба)
    10.09.2022 Был в запасе Интернасьонал (Порту-Алегри) 1:0 Куяба (Куяба)
    29.08.2022 Был в запасе Куяба (Куяба) 0:0 Сантос (Сан-Паулу)
    01.08.2022 Был в запасе Куяба (Куяба) 0:1 Форталеза (Форталеза)
    19.07.2022 Был в запасе Палмейрас (Сан-Паулу) 1:0 Куяба (Куяба)
    • Читайте нас: 
    11