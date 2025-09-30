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Ливерпуль
Уго Экитике
Новости
€ 80 млн
Уго Экитике - новости
Ливерпуль
20 июня 2002 (24), Реймс
#22 | Нападающий
190 см
Франция
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Топ-20 самых дорогих футболистов мира по версии CIES
4 июня
2
Дешам заявил об «огромном ударе» по сборной Франции
16 апреля
3
Заявление «Ливерпуля» о состоянии серьезно травмированного Экитике
16 апреля
Фото
Форвард сборной Франции пропустит ЧМ-2026 из-за травмы
15 апреля
1
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Игрок «Манчестер Сити» надел майку соперника прямо по ходу матча
5 апреля
1
«Реал» хочет купить форварда «Ливерпуля»
31 марта
1
АПЛ. «Ливерпуль» отвозил «Ньюкасл» (4:1), у Экитике дубль
1 февраля
Экитике впервые прокомментировал нелепое удаление в Кубке лиги
2025.09.30 00:34
Стало известно, как «Ливерпуль» накажет 95-миллионного Экитике за нелепое удаление
2025.09.25 16:16
Слот раскритиковал игрока «Ливерпуля» за удаление: «Бессмыслица и глупость»
2025.09.24 11:51
Экитике получил нелепое удаление за снятую футболку – «Ливерпуль» заплатил за него 95 миллионов
2025.09.24 01:15
Экитике повторил достижение Старриджа в «Ливерпуле»
2025.08.25 23:23
Новички «Ливерпуля» определились с игровыми номерами
2025.08.01 15:45
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«Ливерпуль» оформил трансфер за 95 миллионов
2025.07.23 21:39
«Ливерпуль» покупает Экитике за 94 миллиона
2025.07.20 12:15
«Ньюкасл» близок к трансферу форварда за 80 миллионов
2025.07.15 10:58
2
«Манчестер Юнайтед» рассматривает шесть нападающих
2025.07.08 18:58
2
«Челси» выбирает между тремя форвардами
2025.05.21 23:25
«Челси» рассматривает 3 вингеров и 5 форвардов
2025.04.23 22:04
«Манчестер Юнайтед» рассматривает четыре варианта усиления атаки
2025.03.21 14:02
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«Айнтрахт» арендовал форварда «ПСЖ»
2024.02.01 21:13
Раскрыты планы «ПСЖ» на январское ТО
2023.12.28 09:53
«ПСЖ» собирается зимой избавиться от двух футболистов
2023.11.24 00:55
«Зенит» предлагал 40 миллионов за форварда «ПСЖ»
2023.09.02 08:56
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«ПСЖ» готовит масштабный обмен игроками с немецким клубом
2023.08.29 18:18
1
В «ПСЖ» не рассчитывают на Неймара, Верратти и еще троих игроков
2023.08.10 11:23
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«ПСЖ» готов отдать двух игроков за нападающего сборной Франции
2023.08.10 09:57
«ПСЖ» хочет продать 10 футболистов
2023.07.16 10:52
«ПСЖ» готов летом отпустить семь футболистов
2023.04.17 12:12
«ПСЖ» определился с будущим Экитике
2023.04.13 09:34
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Реакция Бубнова на ситуацию между Соболевым и Головиным на тренировке сборной
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Клубы РПЛ заинтересовались лучшим бомбардиром чемпионата Бразилии
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Экс-руководитель «Манчестер Сити» назвал условие для исключения клуба из АПЛ
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Тюкавин отреагировал на сравнение с танком
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Шнякин – о Губерниеве: «Солома в голове оппонента – не приговор для него»
10:18
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Кисляк прокомментировал интерес «ПСЖ»
09:48
Кисляк сказал, завидует ли он Батракову, играющему в Лиге чемпионов
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Сафонов провел 1-й сухой матч в сборной России после перехода в «ПСЖ» – впервые за 2 года
08:59
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