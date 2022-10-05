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    Уго Экитике - статистика

    #44 | Нападающий
    Имя Уго
    Фамилия Экитике
    Команда ПСЖ
    Состав Основной
    Родной город Реймс
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 20 июня 2002 (20 лет)
    Рост 190
    Стоимость:
    € 25,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 Был в запасе ПСЖ 4:2 Нант Франция. Лига 1, 26 тур
    26.02.2023 Был в запасе Марсель 0:3 ПСЖ Франция. Лига 1, 25 тур
    19.02.2023 51' - 90' ПСЖ 4:3 Лилль Франция. Лига 1, 24 тур
    14.02.2023 Был в запасе ПСЖ 0:1 Бавария Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
    11.02.2023 1' - 80' Монако 3:1 ПСЖ Франция. Лига 1, 23 тур
    08.02.2023 63' - 90' Марсель 2:1 ПСЖ Франция. Кубок, 1/8 финала
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ПСЖ 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.02.2023 Был в запасе ПСЖ (Париж) 0:1 Бавария (Мюнхен)
    02.11.2022 68' -90' Ювентус (Турин) 1:2 ПСЖ (Париж)
    25.10.2022 79' -90' ПСЖ (Париж) 7:2 Маккаби (Хайфа)
    11.10.2022 74' -90' ПСЖ (Париж) 1:1 Бенфика (Лиссабон)
    05.10.2022 Был в запасе Бенфика (Лиссабон) 1:1 ПСЖ (Париж)
    14.09.2022 Был в запасе Маккаби (Хайфа) 1:3 ПСЖ (Париж)
    06.09.2022 Был в запасе ПСЖ (Париж) 2:1 Ювентус (Турин)
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