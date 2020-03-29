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Уго Экитике
Статистика
€ 80 млн
Уго Экитике - статистика
Ливерпуль
20 июня 2002 (24), Реймс
#22 | Нападающий
190 см
Франция
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И
Г
П
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К
Франция
2
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Товарищеские матчи. Сборные,
Колумбия
1 : 3
29.03.2026
Франция
63' - 90'
Товарищеские матчи. Сборные,
Бразилия
1 : 2
26.03.2026
Франция
1' - 66'
65'
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