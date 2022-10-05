Уго Экитике - статистика
#44 | Нападающий
|Имя
|Уго
|Фамилия
|Экитике
|Команда
|ПСЖ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Реймс
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 июня 2002 (20 лет)
|Рост
|190
Стоимость:
€ 25,00
млн
|Имя
|Уго
|Фамилия
|Экитике
|Команда
|ПСЖ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Реймс
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 июня 2002 (20 лет)
|Рост
|190
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|Был в запасе
|ПСЖ
|4:2
|Нант
|Франция. Лига 1, 26 тур
|26.02.2023
|Был в запасе
|Марсель
|0:3
|ПСЖ
|Франция. Лига 1, 25 тур
|19.02.2023
|51' - 90'
|ПСЖ
|4:3
|Лилль
|Франция. Лига 1, 24 тур
|14.02.2023
|Был в запасе
|ПСЖ
|0:1
|Бавария
|Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
|11.02.2023
|1' - 80'
|Монако
|3:1
|ПСЖ
|Франция. Лига 1, 23 тур
|08.02.2023
|63' - 90'
|Марсель
|2:1
|ПСЖ
|Франция. Кубок, 1/8 финала
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ПСЖ
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.02.2023
|Был в запасе
|ПСЖ (Париж)
|0:1
|Бавария (Мюнхен)
|02.11.2022
|68' -90'
|Ювентус (Турин)
|1:2
|ПСЖ (Париж)
|25.10.2022
|79' -90'
|ПСЖ (Париж)
|7:2
|Маккаби (Хайфа)
|11.10.2022
|74' -90'
|ПСЖ (Париж)
|1:1
|Бенфика (Лиссабон)
|05.10.2022
|Был в запасе
|Бенфика (Лиссабон)
|1:1
|ПСЖ (Париж)
|14.09.2022
|Был в запасе
|Маккаби (Хайфа)
|1:3
|ПСЖ (Париж)
|06.09.2022
|Был в запасе
|ПСЖ (Париж)
|2:1
|Ювентус (Турин)