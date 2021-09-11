|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гоу Эхед Иглс
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.05.2022
|Был в запасе
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|0:1
|Фейеноорд (Роттердам)
|08.05.2022
|Был в запасе
|НЕК (Неймеген)
|1:0
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|01.05.2022
|Был в запасе
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|1:2
|Витесс (Арнем)
|23.01.2022
|Был в запасе
|Хераклес (Альмело)
|1:1
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|15.01.2022
|Был в запасе
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|0:2
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|23.12.2021
|87' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|2:0
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|26.09.2021
|Был в запасе
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|5:0
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|22.09.2021
|Был в запасе
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|1:2
|ПСВ (Эйндховен)
|19.09.2021
|Был в запасе
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|1:0
|Зволле (Зволле)
|11.09.2021
|83' -90'
|Камбур (Лиуварден)
|5:2
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|28.08.2021
|Был в запасе
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|2:0
|Спарта (Роттердам)
|13.08.2021
|Был в запасе
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|0:1
|Херенвен (Херенвен)