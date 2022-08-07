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    Йоанн Тузгар - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Йоанн
    Фамилия Тузгар
    Команда Аяччо
    Состав Основной
    Родной город Авиньон
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 28 ноября 1986 (36 лет)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аяччо 7 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.01.2023 1' -72' Тулуза (Тулуза) 2:0 Аяччо (Аяччо)
    28.12.2022 1' -77' Аяччо (Аяччо) 1:0 Анжер (Анжер)
    05.11.2022 85' -90' Аяччо (Аяччо) 4:2 Страсбур (Страсбур)
    02.10.2022 1' -62' Аяччо (Аяччо) 1:3 Клермон (Клермон-Ферранд)
    18.09.2022 1' -59' Брест (Брест) 0:1 Аяччо (Аяччо)
    11.09.2022 1' -74' Аяччо (Аяччо) 0:1 Ницца (Ницца)
    04.09.2022 58' -90' Аяччо (Аяччо) 0:1 Лорьян (Лорьян)
    31.08.2022 Был в запасе Монпелье (Монпелье) 2:0 Аяччо (Аяччо)
    14.08.2022 Был в запасе Труа (Труа) 0:3 Тулуза (Тулуза)
    07.08.2022 Был в запасе Монпелье (Монпелье) 3:2 Труа (Труа)
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