Йоанн Тузгар - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Йоанн
|Фамилия
|Тузгар
|Команда
|Аяччо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Авиньон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 ноября 1986 (36 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Йоанн
|Фамилия
|Тузгар
|Команда
|Аяччо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Авиньон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 ноября 1986 (36 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аяччо
|7
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.01.2023
|1' -72'
|Тулуза (Тулуза)
|2:0
|Аяччо (Аяччо)
|28.12.2022
|1' -77'
|Аяччо (Аяччо)
|1:0
|Анжер (Анжер)
|05.11.2022
|85' -90'
|Аяччо (Аяччо)
|4:2
|Страсбур (Страсбур)
|02.10.2022
|1' -62'
|Аяччо (Аяччо)
|1:3
|Клермон (Клермон-Ферранд)
|18.09.2022
|1' -59'
|Брест (Брест)
|0:1
|Аяччо (Аяччо)
|11.09.2022
|1' -74'
|Аяччо (Аяччо)
|0:1
|Ницца (Ницца)
|04.09.2022
|58' -90'
|Аяччо (Аяччо)
|0:1
|Лорьян (Лорьян)
|31.08.2022
|Был в запасе
|Монпелье (Монпелье)
|2:0
|Аяччо (Аяччо)
|14.08.2022
|Был в запасе
|Труа (Труа)
|0:3
|Тулуза (Тулуза)
|07.08.2022
|Был в запасе
|Монпелье (Монпелье)
|3:2
|Труа (Труа)