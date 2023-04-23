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Йоанн Тузгар
Статистика
Йоанн Тузгар - статистика
Завершил карьеру
28 ноября 1986 (39), Авиньон
#7 | Нападающий
180 см
Тунис
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Лига 2 2024/2025
Франция. Лига 2 2023/2024
Франция. Лига 1 2022/2023
Кубок африканских наций 2021
Франция. Кубок 2021/2022
Франция. Лига 1 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аяччо
10
0
0
0
1
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 32 тур
Аяччо
0 : 0
23.04.2023
Брест
62' - 66'
66'
Франция. Лига 1, 31 тур
Страсбур
3 : 1
16.04.2023
Аяччо
65' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Клермон
2 : 1
02.04.2023
Аяччо
65' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Тулуза
2 : 0
01.01.2023
Аяччо
1' - 72'
Франция. Лига 1, 16 тур
Аяччо
1 : 0
28.12.2022
Анжер
1' - 77'
Франция. Лига 1, 14 тур
Аяччо
4 : 2
05.11.2022
Страсбур
85' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Аяччо
1 : 3
02.10.2022
Клермон
1' - 62'
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
0 : 1
18.09.2022
Аяччо
1' - 59'
Франция. Лига 1, 7 тур
Аяччо
0 : 1
11.09.2022
Ницца
1' - 74'
Франция. Лига 1, 6 тур
Аяччо
0 : 1
04.09.2022
Лорьян
58' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Монпелье
2 : 0
31.08.2022
Аяччо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Труа
0 : 3
14.08.2022
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Монпелье
3 : 2
07.08.2022
Труа
Был в запасе
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