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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Труа
Монпелье - Труа: обзор матча 07 августа 2022
Монпелье
07.08.2022, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 1 тур
3 : 2
Завершен
Труа
3'
Т. Сент-Люс
15'
Т. Саванье
81'
Т. Саванье
12'
Ф. Тардье (П)
17'
М. Бальде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монпелье - Труа
89'
Замена
В. Одобер
️️️️
Э. Палмер-Браун
84'
Замена
К. Донг
️️️️
Я. Ларуки
Замена
А. Суке
️️️️
Э. Ваи
84'
ГОЛ! 3:2!
Т. Саванье
Пас отдал
Н. Коцца
81'
Замена
Н. Коцца
️️️️
Т. Сент-Люс
79'
Замена
М. Эстеве
️️️️
М. Сахо
79'
Замена
Л. Леруа
️️️️
Ф. Мауасса
78'
Желтая карточка
Б. Макуана
52'
Замена
Б. Макуана
️️️️
С. Мавидиди
30'
17'
ГОЛ! 2:2!
М. Бальде
Пас отдал
А. Брус
ГОЛ! 2:1!
Т. Саванье
15'
12'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ф. Тардье
ГОЛ! 1:0!
Т. Сент-Люс
Пас отдал
Ф. Мауасса
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
1
Йонас Омлин
ВР
17
Тео Сент-Люс
ЛЗ
27
Файто Мауасса
ЛЗ
90
Энцо Чато
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
13
Жорис Шотар
ОП
10
Тежи Саванье
ЦП
11
Элье Ваи
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Труа
93
Готье Гайо
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
12
Джексон Поросо
ЦЗ
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
17
Мама Бальде
ЦЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
5
Флориан Тардье
ОП
7
Хавьер Шавалерен
ОП
26
Роминиге Куаме
ЦП
9
Рено Рипар
ПВ
Главный тренер
Бруно Ирль
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
3
Максим Эстеве
ЦП
27
Лео Леруа
ЦП
19
Саша Делайе
ЦП
8
Халил Фаяд
ЦП
2
Бени Макуана
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
Труа
40
Жесси Мулен
ВР
4
Танги Зукру
ЦЗ
16
Эрик Н'Жо
ЦЗ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
31
Данель Донгмо
ЦП
7
Кильян Донг
АП
7
Йоанн Тузгар
ЦФ
3-3-1-3
1
Омлин
17
Сент-Люс
90
Чато
12
Сахо
27
Мауасса
13
Шотар
77
Сако
10
Саванье
10
Хазри
45
Мавидиди
11
Ваи
3-4-1-1
93
Гайо
21
Салмье
14
Палмер-Браун
17
Бальде
5
Брус
5
Тардье
7
Шавалерен
76
Ларуки
26
Куаме
9
Рипар
17
Сент-Люс
31
Коцца
31
Коцца
17
Сент-Люс
11
Ваи
2
Суке
2
Суке
11
Ваи
12
Сахо
3
Эстеве
3
Эстеве
12
Сахо
27
Мауасса
27
Леруа
27
Леруа
27
Мауасса
45
Мавидиди
2
Макуана
2
Макуана
45
Мавидиди
14
Палмер-Браун
28
Одобер
28
Одобер
14
Палмер-Браун
76
Ларуки
7
Донг
7
Донг
76
Ларуки
Остались в запасе
Монпелье
Труа
16
Димитри Берто
ВР
3
Педру Мендеш
ЦЗ
19
Саша Делайе
ЦП
8
Халил Фаяд
ЦП
98
Валере Жермен
ЦФ
31
Данель Донгмо
ЦП
40
Жесси Мулен
ВР
4
Танги Зукру
ЦЗ
16
Эрик Н'Жо
ЦЗ
7
Йоанн Тузгар
ЦФ
Главный тренер
Бруно Ирль
Остались в запасе
16
Димитри Берто
ВР
3
Педру Мендеш
ЦЗ
19
Саша Делайе
ЦП
8
Халил Фаяд
ЦП
98
Валере Жермен
ЦФ
Остались в запасе
31
Данель Донгмо
ЦП
40
Жесси Мулен
ВР
4
Танги Зукру
ЦЗ
16
Эрик Н'Жо
ЦЗ
7
Йоанн Тузгар
ЦФ
Главный тренер
Бруно Ирль
Статистика матча Монпелье - Труа
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Информация о матче
Главный судья:
Пьер Гайуст
Стадион:
Стад де ля Моссон
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