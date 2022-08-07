Джоэль Кинг - статистика
#16 | Защитник
|Имя
|Джоэль
|Фамилия
|Кинг
|Команда
|Оденсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 октября 2000 (22 года)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Джоэль
|Фамилия
|Кинг
|Команда
|Оденсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 октября 2000 (22 года)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Оденсе
|6
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|Был в запасе
|Хорсенс (Хорсенс)
|3:3
|Оденсе (Оденсе)
|06.11.2022
|Был в запасе
|Оденсе (Оденсе)
|1:1
|Брондбю (Бреннбю)
|31.10.2022
|Был в запасе
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|1:2
|Оденсе (Оденсе)
|21.10.2022
|76' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|3:1
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|16.10.2022
|Был в запасе
|Виборг (Виборг)
|0:0
|Оденсе (Оденсе)
|10.09.2022
|Был в запасе
|Оденсе (Оденсе)
|2:1
|Копенгаген (Копенгаген)
|28.08.2022
|1' -90'
|Силькеборг (Силькеборг)
|1:2
|Оденсе (Оденсе)
|22.08.2022
|Был в запасе
|Оденсе (Оденсе)
|1:0
|Хорсенс (Хорсенс)
|14.08.2022
|1' -90'
|Брондбю (Бреннбю)
|2:0
|Оденсе (Оденсе)
|43'
|07.08.2022
|1' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|1:2
|Орхус (Орхус)
|29.07.2022
|83' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|1:5
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|24.07.2022
|Был в запасе
|Рандерс (Рандерс)
|2:2
|Оденсе (Оденсе)
|18.07.2022
|78' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|0:2
|Нордшелланд (Фарум)
|80'