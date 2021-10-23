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    Михаил Стрельник - статистика

    #17 | Полузащитник
    Имя Михаил
    Фамилия Стрельник
    Команда Олимп-Долгопрудный
    Состав Основной
    Родной город Москва
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 27 мая 2000 (22 года)
    Рост 182
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Краснодар-2 5 0 0 2 0
    Олимп-Долгопрудный 4 0 0 1 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.04.2022 37' -90' Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) 0:2 Балтика (Калининград)
    56'
    10.04.2022 84' -90' Металлург Л (Липецк) 0:0 Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
    06.04.2022 Был в запасе Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) 2:1 Волгарь (Астрахань)
    02.04.2022 1' -78' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 3:3 Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
    26.03.2022 69' -90' Велес (Москва) 1:0 Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
    19.03.2022 85' -90' Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) 1:0 Текстильщик (Иваново)
    06.03.2022 1' -53' Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) 1:4 Спартак-2 (Москва)
    41' 53'
    06.11.2021 Был в запасе Текстильщик (Иваново) 0:1 Краснодар-2 (Краснодар)
    31.10.2021 Был в запасе Алания (Владикавказ) 2:1 Краснодар-2 (Краснодар)
    23.10.2021 Был в запасе Краснодар-2 (Краснодар) 1:2 Кубань (Краснодар)
    13.10.2021 Был в запасе Краснодар-2 (Краснодар) 1:1 Торпедо (Москва)
    09.10.2021 Был в запасе Велес (Москва) 3:1 Краснодар-2 (Краснодар)
    29.09.2021 Был в запасе Краснодар-2 (Краснодар) 1:1 Ротор (Волгоград)
    25.09.2021 1' -90' Нефтехимик (Нижнекамск) 4:1 Краснодар-2 (Краснодар)
    41'
    19.09.2021 76' -90' Краснодар-2 (Краснодар) 2:0 Акрон (Тольятти)
    80'
    15.09.2021 1' -90' Оренбург (Оренбург) 2:0 Краснодар-2 (Краснодар)
    11.09.2021 Был в запасе Краснодар-2 (Краснодар) 2:1 Томь (Томск)
    29.08.2021 1' -46' Балтика (Калининград) 2:1 Краснодар-2 (Краснодар)
    14.08.2021 Был в запасе Краснодар-2 (Краснодар) 1:0 Волгарь (Астрахань)
    31.07.2021 46' -88' Краснодар-2 (Краснодар) 2:0 Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
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