Михаил Стрельник - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Михаил
|Фамилия
|Стрельник
|Команда
|Олимп-Долгопрудный
|Состав
|Основной
|Родной город
|Москва
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 мая 2000 (22 года)
|Рост
|182
|Имя
|Михаил
|Фамилия
|Стрельник
|Команда
|Олимп-Долгопрудный
|Состав
|Основной
|Родной город
|Москва
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 мая 2000 (22 года)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Краснодар-2
|5
|0
|0
|2
|0
|Олимп-Долгопрудный
|4
|0
|0
|1
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.04.2022
|37' -90'
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|0:2
|Балтика (Калининград)
|56'
|10.04.2022
|84' -90'
|Металлург Л (Липецк)
|0:0
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|06.04.2022
|Был в запасе
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|2:1
|Волгарь (Астрахань)
|02.04.2022
|1' -78'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|3:3
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|26.03.2022
|69' -90'
|Велес (Москва)
|1:0
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|19.03.2022
|85' -90'
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|1:0
|Текстильщик (Иваново)
|06.03.2022
|1' -53'
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|1:4
|Спартак-2 (Москва)
|41' 53'
|06.11.2021
|Был в запасе
|Текстильщик (Иваново)
|0:1
|Краснодар-2 (Краснодар)
|31.10.2021
|Был в запасе
|Алания (Владикавказ)
|2:1
|Краснодар-2 (Краснодар)
|23.10.2021
|Был в запасе
|Краснодар-2 (Краснодар)
|1:2
|Кубань (Краснодар)
|13.10.2021
|Был в запасе
|Краснодар-2 (Краснодар)
|1:1
|Торпедо (Москва)
|09.10.2021
|Был в запасе
|Велес (Москва)
|3:1
|Краснодар-2 (Краснодар)
|29.09.2021
|Был в запасе
|Краснодар-2 (Краснодар)
|1:1
|Ротор (Волгоград)
|25.09.2021
|1' -90'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|4:1
|Краснодар-2 (Краснодар)
|41'
|19.09.2021
|76' -90'
|Краснодар-2 (Краснодар)
|2:0
|Акрон (Тольятти)
|80'
|15.09.2021
|1' -90'
|Оренбург (Оренбург)
|2:0
|Краснодар-2 (Краснодар)
|11.09.2021
|Был в запасе
|Краснодар-2 (Краснодар)
|2:1
|Томь (Томск)
|29.08.2021
|1' -46'
|Балтика (Калининград)
|2:1
|Краснодар-2 (Краснодар)
|14.08.2021
|Был в запасе
|Краснодар-2 (Краснодар)
|1:0
|Волгарь (Астрахань)
|31.07.2021
|46' -88'
|Краснодар-2 (Краснодар)
|2:0
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)