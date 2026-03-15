Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Волгарь - Калуга: обзор матча 15 марта 2026

Волгарь
15.03.2026, воскресенье, 16:00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 3 тур
0 : 3
Завершен
Калуга
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Волгарь - Калуга
Завершен
Замена
️️️️➡️️ Юрий Петровский
85'
85'
Замена
️️️️➡️️ Игорь Соколов
71'
Замена
️️️️➡️️ Захар Кравцов
Замена
Кирилл Колесниченко ️️️️➡️️ Владислав Адаев
61'
Замена
Михаил Стрельник ️️️️➡️️ Олег Дмитриев
61'
57'
Вторая желтая
Дмитрий Югалдин
Желтая карточка
Дмитрий Лесников
46'
Замена
️️️️➡️️ Дмитрий Коверов
46'
25'
Желтая карточка
Дмитрий Югалдин
Желтая карточка
Илья Зуев
8'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
1
Владислав Ямпольский
ВР
7
Алексей Павлишин
ЛЗ
58
Илья Зуев
ЛЗ
20
Данил Полубояринов
ЛЗ
23
Юрий Петровский
ПЗ
28
Егор Прошкин
ПЗ
34
Олег Дмитриев
ПЗ
9
Владислав Адаев
ЛП
50
Дмитрий Коверов
ПП
91
Александр Помалюк
ЦФ
9
Владислав Морозов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Юхневич
Калуга
35
Вячеслав Доровских
ВР
18
Лев Иванушкин
ЛЗ
2
Сергей Кротов
ЛЗ
37
Владислав Коновалов
ПЗ
91
Евгений Лукиных
ПЗ
47
Захар Кравцов
ЛП
10
Игорь Соколов
ЛП
8
Дмитрий Югалдин
ЦП
21
Сергей Ильин
ПП
14
Сергей Чибисов
ПП
17
Иван Матюшенко
ЦФ
Главный тренер
Евгений Лосев
Волгарь
97
Артем Юран
ЦЗ
17
Дмитрий Лесников
ЦЗ
5
Михаил Стрельник
ЦЗ
2
Данил Пелих
ЦЗ
67
Кирилл Волков
ЦЗ
2
Герман Уткин
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
45
Всеволод Ермаков
ЦЗ
19
Кирилл Колесниченко
ЦЗ
Калуга
5
Илья Грищенко
ЦЗ
1
Ринат Шакеров
ЦЗ
19
Никита Кузин
ЦЗ
89
Кирилл Балашов
ЦЗ
6
Артем Кузьминский
ЦЗ
12
Егор Липаев
ЦЗ
7
Егор Акимов
ЦЗ
3-2-2-2
1
Ямпольский
28
Прошкин
7
Павлишин
58
Зуев
20
Полубояринов
34
Дмитриев
9
Адаев
50
Коверов
9
Морозов
91
Помалюк
4-5-1
35
Доровских
91
Лукиных
37
Коновалов
18
Иванушкин
2
Кротов
14
Чибисов
21
Ильин
47
Кравцов
8
Югалдин
10
Соколов
17
Матюшенко
Морозов
17
Лесников
17
Лесников
Морозов
34
Дмитриев
5
Стрельник
5
Стрельник
34
Дмитриев
9
Адаев
19
Колесниченко
19
Колесниченко
9
Адаев
Остались в запасе
Волгарь
Калуга
97
Артем Юран
ЦЗ
2
Данил Пелих
ЦЗ
67
Кирилл Волков
ЦЗ
2
Герман Уткин
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
45
Всеволод Ермаков
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Юхневич
5
Илья Грищенко
ЦЗ
1
Ринат Шакеров
ЦЗ
19
Никита Кузин
ЦЗ
89
Кирилл Балашов
ЦЗ
6
Артем Кузьминский
ЦЗ
12
Егор Липаев
ЦЗ
7
Егор Акимов
ЦЗ
Главный тренер
Евгений Лосев
Остались в запасе
97
Артем Юран
ЦЗ
2
Данил Пелих
ЦЗ
67
Кирилл Волков
ЦЗ
2
Герман Уткин
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
45
Всеволод Ермаков
ЦЗ
Остались в запасе
5
Илья Грищенко
ЦЗ
1
Ринат Шакеров
ЦЗ
19
Никита Кузин
ЦЗ
89
Кирилл Балашов
ЦЗ
6
Артем Кузьминский
ЦЗ
12
Егор Липаев
ЦЗ
7
Егор Акимов
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Юхневич
Главный тренер
Евгений Лосев
Статистика матча Волгарь - Калуга
2
1
4
Всего ударов по воротам
8
12
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
10
1
Нарушения
15
14
Офсайды
2
0
Удары мимо ворот
6
0
Блокированные удары
0
8
Информация о матче
Стадион:
Центральный
Новости команд
Все
Волгарь
Калуга
6 клубов сохранили шансы выйти в Первую лигу за два тура до финиша в группе «Золото»
1 июня, 11:19
4
«Волгарь» – «Родина-2»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.60
30 мая, 08:53
«Калуга» – «Иртыш»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.9
30 мая, 08:44
«Ленинградец» – «Волгарь»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 2.07
26 мая, 09:09
«Родина-2» – «Калуга»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 2.5
26 мая, 09:06
6 клубов сохранили шансы выйти в Первую лигу за два тура до финиша в группе «Золото»
1 июня, 11:19
4
«Волгарь» – «Родина-2»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.60
30 мая, 08:53
«Ленинградец» – «Волгарь»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 2.07
26 мая, 09:09
«Волгарь» – «Ленинградец»: прогноз и ставки на матч 8 апреля 2026 с коэффициентом 1.65
7 апреля, 10:25
«Волгарь» – «Текстильщик»: прогноз и ставки на матч 29 марта 2026 с коэффициентом 1.67
28 марта, 09:46
«Калуга» – «Иртыш»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.9
30 мая, 08:44
«Родина-2» – «Калуга»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 2.5
26 мая, 09:06
«Калуга» – «Родина-2»: прогноз и ставки на матч 8 апреля 2026 с коэффициентом 2.25
7 апреля, 10:20
«Калуга» – «Торпедо» Миасс: прогноз и ставки на матч 29 марта 2026 с коэффициентом 1.9
28 марта, 09:40
«Калуга» – «Кубань»: прогноз и ставки на матч 11 октября 2025 с коэффициентом 1.45
10 октября 2025, 09:18
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Сибирь
- : -
07.06.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Иртыш
- : -
07.06.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Машук-КМВ
- : -
07.06.2026
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Ленинградец
- : -
07.06.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Родина-2
- : -
07.06.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Сибирь
- : -
07.06.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Иртыш
- : -
07.06.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Машук-КМВ
- : -
07.06.2026
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Ленинградец
- : -
07.06.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Родина-2
- : -
07.06.2026
Текстильщик
Последние матчи
Все
Волгарь
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Волгарь
2 : 0
31.05.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Калуга
0 : 0
31.05.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Ленинградец
0 : 1
27.05.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Родина-2
1 : 2
27.05.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Волгарь
0 : 1
23.05.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Волгарь
2 : 0
31.05.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Ленинградец
0 : 1
27.05.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Волгарь
0 : 1
23.05.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 13 тур
Текстильщик
1 : 2
17.05.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 12 тур
Волгарь
0 : 0
10.05.2026
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Калуга
0 : 0
31.05.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Родина-2
1 : 2
27.05.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Калуга
0 : 1
23.05.2026
Ленинградец
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 13 тур
Торпедо Миасс
0 : 0
17.05.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 12 тур
Калуга
0 : 2
10.05.2026
Текстильщик
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 