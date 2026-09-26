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Команды
Брентфорд
Хакон Рафн Валдимарссон
Статистика
€ 2,50 млн
Хакон Рафн Валдимарссон - статистика
Брентфорд
13 октября 2001 (24)
#12 | Вратарь
Исландия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 1 тур
Исландия
1 : 1
26.09.2026
Эстония
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Борнмут
2 : 2
12.09.2026
Брентфорд
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Брентфорд
1 : 1
05.09.2026
Сандерленд
Был в запасе
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Брентфорд
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Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
Бирмингем Сити
1 : 6
25.08.2026
Брентфорд
1' - 90'
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