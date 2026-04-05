Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Иран
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Вторая Лига Б группа 4
Команды
Ижевск
Степан Суриков
Статистика
Степан Суриков - статистика
Ижевск
30 января 2002 (24), Ижевск
#88 | Полузащитник
187 см
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 5 тур
Рубин-2
2 : 1
27.09.2026
Ижевск
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
2 : 1
20.09.2026
Урал-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 3 тур
Челябинск-2
1 : 2
13.09.2026
Ижевск
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 2 тур
Оренбург-2
3 : 0
07.09.2026
Ижевск
1' - 55'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 1 тур
Ижевск
1 : 2
30.08.2026
Носта
1' - 80'
50'
Статистика по турнирам
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4 2026
Россия. Вторая лига. Группа 1 2022/2023
Россия. Премьер-лига 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ижевск
15
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 5 тур
Рубин-2
2 : 1
27.09.2026
Ижевск
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
2 : 1
20.09.2026
Урал-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 3 тур
Челябинск-2
1 : 2
13.09.2026
Ижевск
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 2 тур
Оренбург-2
3 : 0
07.09.2026
Ижевск
1' - 55'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 1 тур
Ижевск
1 : 2
30.08.2026
Носта
1' - 80'
50'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 22 тур
Ижевск
1 : 1
23.08.2026
Крылья Советов-2
1' - 73'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 21 тур
Ижевск
1 : 2
16.08.2026
КДВ
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 20 тур
Оренбург-2
3 : 2
09.08.2026
Ижевск
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 19 тур
Ижевск
2 : 2
02.08.2026
Рубин-2
1' - 68'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 18 тур
Носта
1 : 1
26.07.2026
Ижевск
1' - 46'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Ижевск
4 : 0
09.07.2026
Динамо Брл
74' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Рубин-2
2 : 2
24.05.2026
Ижевск
1' - 87'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Ижевск
2 : 0
17.05.2026
Носта
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Динамо Брл
1 : 1
10.05.2026
Ижевск
1' - 90'
88'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Ижевск
2 : 1
03.05.2026
Акрон-2
1' - 60'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 5 тур
Победа
3 : 2
29.04.2026
Ижевск
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 2 тур
Ижевск
1 : 2
12.04.2026
Химик
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 1 тур
Крылья Советов-2
2 : 0
05.04.2026
Ижевск
Был в запасе
Главные новости
Товарищеский матч. Бразилия одержала волевую победу над Австралией – 4:2!
15:08
Борющийся с раком Алдонин покинул Россию: «Казалось, все складывается неплохо, но увы»
14:49
1
Круговой – об уходе из «Зенита» в ЦСКА: «Лучшее решение в карьере»
14:40
Ветеран ЦСКА отреагировал на слова Головина о готовности перейти в «Спартак»
14:23
Глушенков оценил, стало ли труднее играть против «Спартака»
14:06
1
Жиру анонсировал завершение карьеры
13:53
Фанатам «Спартака» запретили посещение матчей за пронос гранаты на стадион
13:35
2
Глушенков сказал, как Россия сыграла бы на ЧМ-2026
13:26
2
Видео
Соболев ответил юному болельщику на кричалку про «Спартак»
13:08
1
Появились новые данные о концерте Канье Уэста на стадионе «Зенита»
12:48
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+