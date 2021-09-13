Степан Суриков - статистика
#84 | Полузащитник
|Имя
|Степан
|Фамилия
|Суриков
|Команда
|Рубин
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Ижевск
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 января 2002 (21 год)
|Рост
|187
|Имя
|Степан
|Фамилия
|Суриков
|Команда
|Рубин
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Ижевск
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 января 2002 (21 год)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рубин
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.12.2021
|Был в запасе
|Крылья Советов (Самара)
|2:0
|Рубин (Казань)
|05.12.2021
|Был в запасе
|Пари НН (Нижний Новгород)
|2:1
|Рубин (Казань)
|28.11.2021
|Был в запасе
|Рубин (Казань)
|2:3
|Динамо (Москва)
|21.11.2021
|Был в запасе
|Сочи (Сочи)
|1:2
|Рубин (Казань)
|07.11.2021
|Был в запасе
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|5:1
|Рубин (Казань)
|30.10.2021
|Был в запасе
|Рубин (Казань)
|1:0
|ЦСКА (Москва)
|02.10.2021
|Был в запасе
|Рубин (Казань)
|0:1
|Пари НН (Нижний Новгород)
|26.09.2021
|Был в запасе
|Динамо (Москва)
|2:0
|Рубин (Казань)
|20.09.2021
|Был в запасе
|Рубин (Казань)
|1:3
|Зенит (Санкт-Петербург)
|13.09.2021
|83' -90'
|Рубин (Казань)
|4:0
|Урал (Екатеринбург)
|27.08.2021
|Был в запасе
|Краснодар (Краснодар)
|2:0
|Рубин (Казань)
|22.08.2021
|Был в запасе
|Химки (Химки)
|1:1
|Рубин (Казань)