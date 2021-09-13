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    Степан Суриков - статистика

    #84 | Полузащитник
    Имя Степан
    Фамилия Суриков
    Команда Рубин
    Состав Молодежный
    Родной город Ижевск
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 30 января 2002 (21 год)
    Рост 187
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рубин 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.12.2021 Был в запасе Крылья Советов (Самара) 2:0 Рубин (Казань)
    05.12.2021 Был в запасе Пари НН (Нижний Новгород) 2:1 Рубин (Казань)
    28.11.2021 Был в запасе Рубин (Казань) 2:3 Динамо (Москва)
    21.11.2021 Был в запасе Сочи (Сочи) 1:2 Рубин (Казань)
    07.11.2021 Был в запасе Ростов (Ростов-на-Дону) 5:1 Рубин (Казань)
    30.10.2021 Был в запасе Рубин (Казань) 1:0 ЦСКА (Москва)
    02.10.2021 Был в запасе Рубин (Казань) 0:1 Пари НН (Нижний Новгород)
    26.09.2021 Был в запасе Динамо (Москва) 2:0 Рубин (Казань)
    20.09.2021 Был в запасе Рубин (Казань) 1:3 Зенит (Санкт-Петербург)
    13.09.2021 83' -90' Рубин (Казань) 4:0 Урал (Екатеринбург)
    27.08.2021 Был в запасе Краснодар (Краснодар) 2:0 Рубин (Казань)
    22.08.2021 Был в запасе Химки (Химки) 1:1 Рубин (Казань)
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