|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Львов
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.11.2021
|Был в запасе
|Львов (Львов)
|2:1
|Заря (Луганск)
|16.10.2021
|Был в запасе
|Львов (Львов)
|1:4
|Динамо (Киев)
|02.10.2021
|Был в запасе
|Львов (Львов)
|0:1
|Днепр-1 (Днепр)
|23.08.2021
|Был в запасе
|Львов (Львов)
|1:2
|Ингулец (Петрово)
|15.08.2021
|Был в запасе
|Львов (Львов)
|1:1
|Александрия (Александрия)
|08.08.2021
|75' -89'
|Ворскла (Полтава)
|4:1
|Львов (Львов)
|30.07.2021
|83' -89'
|Львов (Львов)
|0:3
|Шахтер (Донецк)