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    V. Khamelyuk - статистика

    Имя V. Khamelyuk
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Львов 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.11.2021 Был в запасе Львов (Львов) 2:1 Заря (Луганск)
    16.10.2021 Был в запасе Львов (Львов) 1:4 Динамо (Киев)
    02.10.2021 Был в запасе Львов (Львов) 0:1 Днепр-1 (Днепр)
    23.08.2021 Был в запасе Львов (Львов) 1:2 Ингулец (Петрово)
    15.08.2021 Был в запасе Львов (Львов) 1:1 Александрия (Александрия)
    08.08.2021 75' -89' Ворскла (Полтава) 4:1 Львов (Львов)
    30.07.2021 83' -89' Львов (Львов) 0:3 Шахтер (Донецк)
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