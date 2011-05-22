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Эрик Хусеклепп
Статистика
Эрик Хусеклепп - статистика
Завершил карьеру
5 сентября 1984 (42), Бьорум
#10 | Нападающий
Норвегия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Италия. Серия А 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Товарищеские матчи. Сборные 2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бари
14
2
2
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Болонья
0 : 4
22.05.2011
Бари
1' - 90'
78'
28, 54'
Италия. Серия А, 37 тур
Бари
0 : 2
15.05.2011
Лечче
1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Палермо
2 : 1
07.05.2011
Бари
1' - 81'
Италия. Серия А, 35 тур
Бари
2 : 3
01.05.2011
Рома
1' - 82'
42'
Италия. Серия А, 34 тур
Бари
0 : 1
23.04.2011
Сампдория
1' - 64'
59'
Италия. Серия А, 32 тур
Бари
1 : 1
10.04.2011
Катания
1' - 70'
Италия. Серия А, 31 тур
Парма
1 : 2
03.04.2011
Бари
1' - 59'
Италия. Серия А, 30 тур
Бари
1 : 2
20.03.2011
Кьево
1' - 56'
Италия. Серия А, 29 тур
Милан
1 : 1
13.03.2011
Бари
62' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Удинезе
1 : 0
06.03.2011
Бари
1' - 82'
Италия. Серия А, 27 тур
Бари
1 : 1
27.02.2011
Фиорентина
1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Брешиа
2 : 0
06.02.2011
Бари
1' - 54'
Италия. Серия А, 23 тур
Бари
0 : 3
03.02.2011
Интер
70' - 90'
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